COACHELLA TI FA BELLA – ECCO L’UNICO POSTO AL MONDO DOVE ANDARE VESTITI UN PO’ DA TAMARRI ED ESSERE VISTI COME TRENDY - BENVENUTI AL COACHELLA DOVE ALLE DONNE BASTA ANDARE IN GIRO CON QUALCHE PEZZO DI STOFFA CHE COPRA I CAPEZZOLI, QUALCHE TRECCINA COLORATA E TRUCCO ESAGERATO PER ESSERE ALLA MODA – DA KATY PERRY AI VIP DE’ NOANTRI: CIÒ CHE RIMANE DEL FESTIVAL HIPPIE PIÙ FAMOSO DEL MONDO…

Federica Bandirali per "www.corriere.it"

Passerella Coachella

sara sampaio 2

Al via il Coachella, il famoso festival che, ogni anno, a Indio in California, raduna schiere di appassionati e celeb per due weekend consecutivi all'insegna della musica e dello stile hippie. Le star (anche italiane, da Beatrice Valli a Giulia De Lellis a Alessandra Ambrosio), avvistate tra la folla, sfoggiano i loro beauty look in perfetto stile Coachella. Uno stile che vede modelle come Alessandra Ambrosio in prima fila come in passerella. Ma anche i figli di David Beckham Brooklyn con la bella fidanzata Hana Cross e il piccolo Cruz, giunto la sera per stare con il fratellone. E anche on stage look iper colorati come quelli di Kate Perry e Rosalia. Ma anche party molto glamour come quello da Jeremy Scott il creativo di Moschino.

paola turani

Denim forever

Alessandra Ambrosio decide per una foto di gruppo all’insegna del denim. Da abbinare con un top reggiseno e irrinunciabile l’occhiale da sole

Posa fashion

Alessandra Ambrosio in posa da set fashion iper accessoriata. La modella ama il festival e se non ha impegni partecipa all’evento californiano. Sono tante le top che ogni anni si fanno fotografare a Indio, lanciando nuove tendenze per la primavera estate.

Tre numero perfetto

katy perry

Beato tra le donne, lo stilista di Moschino Jweremy Scott iper brandizzato al party dato dalla griffe a Coachella, immortalato mentre viene baciato da lla bionda con treccine rasta Jasmine Sanders e da Danielle Herrington, dalla chioma fluente

katy perry e orlando bloom

Katy Perry con Orlando Bloom

Katy Perry, protagonista sul palco del festival, si è fatta accompagnare a Coachella dal fidanzato Orlando Bloom. Ecco la coppia insieme alla cantante Billie Eilish nel backstage dell’evento.

Brooklyn Beckham ieri e oggi

Brooklyn Beckham affezionato di Coachella mostra come si cambia. Di età ma anche di look. E posta il suo Brooklynstyle dell’ultimo lustro. Da Teenager a giovane uomo.

Righe&quadri

Informali (all’apparenza) Brooklyn Beckham con la fidanzata Hana Cross si sono presentati a Coachella coperti il giusto per il caldo e con la formula righe&quadri in dialogo.

jeremy scott jasmine sanders danielle herrington

Tramonto innamorato

Foto ricordo al tramonto per gli innamoratissimi Hana Cros e Brooklyn Beckham.

Stile hawaiano

E la sera il fratellino di Brooklyn Beckham fa la sua apparizioni con bandana e camicia floreale hawaiana style. E subito la fidanzata del fratellone, con nuovo look total white se lo coccola.

Rosalia

veronica ferraro

Rosalia iperlogata con tuta viola e gialla Louis Vuitton sul palcoscenico si esibisce con J Balvin a Coachella.

Colori

Rosalia e J Balvin on staghe in un arcobaleno colorato. L’occhiale dal look £D fa la differenza.

Bieber e non solo

Chi si nasconde dietro a una bandana? Sono Kendall Jenner (a sinistra) e Hailey Baldwin. La foto postata da Justin Bieber, marito della Baldwin, su Instagram riceve quasi un milione e mezzo di like.

Macro aureola

jasmine tookes e shannina shaik

Kate Perry di rosso vestita canta on stage e dietro un cerchio luminoso le crea effetto aureola.

Beatrice Valli

Nella prima serata del festival, il 12 aprile, l'abito e gli accessori son passati in secondo piano lasciando il focus sull'hair styling e sul make up, sempre più ricercati per questa occasione. Beatrice Valli, che si trova al Coachella con il compagno Marco Fantini, posa davanti all'iconica ruota panoramica del festival con una piega mossa e tre mollettine laterali: le hair clip sono di tendenza: incorniciano il viso, donano personalità e un'allure sofisticato al look. Si indossano molto vicine all'attaccatura dei capelli, dalla parte del vostro profilo migliore.

hana cross e cruz beckham

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez in direzione Coachella con il fidanzato Ignazio Moser: i due hanno sfoggiato una pettinatura con micro-anelli incastrati nei capelli. Abito glitter per lei sotto la camicia a quadretti e bandana gialla per lui per uno stile «di coppia».

Hair clip

«Kiss», «Love» e «Sweet» sono le scritte che compaiono sui fermagli sottili ai capelli di Beatrice che, per enfatizzare ulteriormente la sua acconciatura, sceglie un top senza spalline, stile hippie. Con la chioma che cade delicatamente sulle spalle.

Paola Turani

rosalia 1

Treccine applicate ai capelli con tanto di fili colorati nel mezzo: Paola Turani, in un look purple, scioglie i lunghi capelli. Gli chignon, doppi e alti, danno ancora più volume all'acconciatura. Enfatizzata da un make up ben visibile che valorizza lo sguardo della influencer bergamasca.

Tribal style

Paola Turani in posa mostra anche un'altra tendenza del Coachella: i tatuaggi all'henné. L’influencer mostra un simbolo tribale, bianco e nero, sul dorso della mano.

giulia de lellis 3

Giulia De Lellis trucco da gatta

Giulia De Lellis in California: il suo make up a gatta sottolineato dall' eyeliner è stato scelto per valorizzare gli occhi. Punto di forza del trucco l'ombretto glitterato sui toni dell'argento. In sintonia con gli accessori

I capelli

Uno scatto di Giulia De Lellis con i capelli lisci raccolti in una maxi coda alta. Non mancano le treccine con filo di cotone bianco a contrasto con la capigliatura scura.

West

sara sampaio 1

Intimo (che diventa un top) a vista nero, chiodo nero con inserti bianchi completato dalla gonna uguale e stivali bianchi. Ecco il look scelto dalla De Lellis per il primo giorno di Coachella 2019.

Veronica Ferraro

Veronica Ferraro con il suo hairstylist americano: capello ondulato e doppio chignon per lei, che sceglie uno smokey eyes per gli occhi. Al collo un choker dorato griffato

giulia de lellis 2

Jasmine Tookes

Jasmine Tookes (adestra), modella e Angelo di Victoria's Secret, con un abito leggero a maxi pois e Shannina Shaik, con treccine in bella vista. Le due modelle hanno optato per uno stile comodo ma di tendenza.

Alessandra Ambrosio

Capelli al vento per la bellissima Alessandra Ambrosio che, con il fidanzato Nicolò Oddi, è arrivata al Coachella fresca di festeggiamento del compleanno. Un'acconciatura minimal e un look semplice (cardigan Alanui iconico, jeans e micro top) per lei che è una grande habituée del festival.

brooklyn beckham e hana cross 1

Alessandra Ambrosio in bikini

In posa con due ospiti, Alessandra Ambrosio mostra anche la cintura fatta di piccole conchiglie e la micro bag con tracolla, comoda per contenere il mimino indispensabile. Nelle sue Instagram Stories ha postato molti video in cui canta e balla con amiche e fidanzato.

beatrice valli 1

Sara Sampaio

Capelli lisci e top con pantalone coordinato: Sara Sampaio, in sneakers bianche, non esagera nello stile ma segue la tendenza delle stampe su lycra. Occhiale tondo con lente arancione per la modella.

Make up leggero

Una volta che si toglie gli occhiali da sole, la Sampaio mostra il suo make up molto leggero. Una bellezza al naturale la sua corredata da tre collane semplici ed eleganti.

alessandra ambrosio a coachella 5

Valentina Ferragni

Treccia arrotolata, capelli semi raccolti e un make up romantico e femminile: Valentina Ferragni al Coachella abbina al look floreale un trucco sui toni del rosa e azzecca la scelta della treccia, rivisitata in chiave moderna.

