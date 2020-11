LA COCA COLA LANCIA LA SUA BIRRETTA - SI CHIAMA "TOPO CHICO HARD SELTZER", E' UNA BEVANDA GASSATA A BASE DI ACQUA GASSATA, ALCOL E AROMA DI FRUTTA. QUATTRO I GUSTI DISPONIBILI: TANGY LEMON LIME, STAWBERRY GUAVA, PINEAPPLE TWIST E TROPICAL MANGO - DEBUTTERÀ PRIMA NEL VECCHIO CONTINENTE E POI NEGLI STATI UNITI. MA GLI ITALIANI DOVRANNO ASPETTARE…

Sta per debuttare in Europa una nuova bevanda del noto brand Coca Cola, che sarà fermentata, alcolica ma non può essere chiamata “birra”: il Topo Chico Hard Seltzer.

Partiamo dalle origini: l’hard seltzer è una bevanda che contiene acqua gassata, alcol e spesso aroma di frutta. Grazie al suo basso contenuto di calorie abbinato alla nota leggermente alcolica e a un aroma spesso fruttato, è molto in voga negli USA. Negli Stati Uniti l’alcol di questa bevanda è solitamente prodotto dalla fermentazione dello zucchero di canna oppure dall’aggiunta diretta di vino, liquori o distillati, anche se sempre più spesso si sta utilizzando come fermentazione l’orzo maltato, che lo aggancerebbe subito alle nostre memorie a un’altra bevanda molto famosa che ha tra i suoi ingredienti questo cereale.

Ma appunto non è una “birra” la nuova bevanda che la Coca Cola ha deciso di lanciare in tutta Europa verso la fine di quest’anno. Topo Chico è un marchio di acqua minerale frizzante premium messicano acquisito nel 2017 e ora ampliato nella categoria in forte espansione degli hard seltzer.

È stato dapprima lanciato in America Latina a Settembre, in Città del Messico, Puebla, Acapulco, Tijuana, Rio De Janiero e San Paolo, Guadalajara e Monterrey, il luogo di nascita dell’acqua minerale frizzante Topo Chico. Dopo aver adottato un approccio sperimentale prima di invadere gli altri mercati, ora la Coca Cola ha deciso che lancerà Topo Chico Hard Seltzer prima in Europa rispetto agli Stati Uniti, con il suo debutto il mese prossimo.

Mentre arriverà negli Stati Uniti all’inizio del 2021, Topo Chico debutterà in Austria, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Grecia, Repubblica d’Irlanda e Ucraina. Non si sa ancora nulla di specifico invece per quanto riguarda il debutto in Italia.

Sappiamo, però, che in Europa, il marchio hard seltzer avrà un tasso alcolico di 4,7% e sarà disponibile in eleganti lattine di alluminio da 330 ml in quattro gusti: Tangy Lemon Lime, Stawberry Guava, Pineapple Twist e Tropical Mango.

