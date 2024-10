IL COCCODRILLO DI CHE SA? - UN RISTORATORE LIVORNESE HA INSERITO LA CARNE DI COCCODRILLO NEL MENÙ DEL SUO LOCALE: "I NOSTRI CLIENTI LO APPREZZANO MOLTO. IL SAPORE? SIMILE AL POLLO E COME CONSISTENZA A QUELLA DEL PESCE" - IL RISTORANTE PROPONE ANCHE ALTRE CARNI INUSUALI, COME IL CANGURO, IL CAMMELLO E LA ZEBRA: "NON SONO ANIMALI PROTETTI DA NORME INTERNAZIONALI, SI TROVANO IN COMMERCIO"

Estratto dell'articolo di Franco Marianelli per www.iltirreno.it

[…] A Livorno il grande rettile dal corpo corazzato e i denti appuntiti è diventato una sorta di star nella cucina di un famoso ristorante della Venezia, in via Buia tra la Fortezza Nuova e il vecchio Tribunale. Che ha deciso di metterlo nel menù. «I nostri clienti lo apprezzano molto», a raccontare la novità è il giovane proprietario del locale “Romanzo”, Matteo De Robertis che ha deciso di servire ai suoi tavoli la pregiata carne di coccodrillo.

[…] «Per sapere come ha fatto a venirmi in mente questa idea bisogna fare un passo indietro nel tempo - e srotola il filo del racconto il 31enne imprenditore - Io sin da giovane, terminate le scuole, ho sempre avuto in testa l’idea di lavorare nei ristoranti o esercizi simili e ho girato mezzo mondo per questo. Poi sono tornato a Livorno e in passato ho aperto un ristorante per poi tornarmi in mente una mia vecchia idea ovvero aprire un locale dedicato specificamente a tutte le carni del mondo». […]

MATTEO DE ROBERTIS, TITOLARE DEL RISTORANTE ROMANZO DI LIVORNO

E nel piatto la carne di coccodrillo arriva grigliata con i carboni roventi. «In questo modo - sottolinea l’imprenditore - tutti i sughi rimangono dentro: aggregato a questa pietanza mettiamo la salsa di chimichurri». […] «Stiamo progettando di fare la carne di coccodrillo anche impanata e fritta con birra o champagne».

Da “Romanzo” è un giro del mondo delle carni. Per chi vuole nel menù spunta anche carne di cammello, di canguro, di zebra, di struzzo come in una sorta di zoo alimentare. […] Ma questi animali non sono protetti da norme internazionali ? È sempre lui a rispondere, per fare chiarezza. «No: si trovano tranquillamente in commercio. La carne di canguro ovviamente viene dall’Australia, quella di coccodrillo e zebra dal Sudafrica, quella di cammello mi sembra dal Sudan».

E definisce il gusto di ogni singola carne: «Quella di coccodrillo simile al pollo e come consistenza a quella del pesce. Quella di canguro piena di ferro e può ricordare il manzo. Quella di cammello un po' come il canguro».

carne di coccodrillo 3

E non mancano gli abbinamento con la linfa di Bacco. «Certo che l’abbinamento certo lo facciamo: vino leggero per il coccodrillo e forte con gli altri tipi di carne». E ovviamente ecco i prezzi di queste pregiate carni. Il fattore conto interessa sempre.

«Dai 25 ai 30 euro - specifica il 31enne e aggiunge - Al locale abbiamo anche altri tipi di menù, diciamo tradizionali: proponiamo in esclusiva il menù “paghi 24 euro per la tagliata e 32 per la bistecca (più antipasto e contorno) e mangi tutta la carne che vuoi”». […]