7 mag 2020 16:01

IL COCCODRILLO COME FA – ORRORE NEGLI USA DOVE UNA 57ENNE È STATA SBRANATA DA UN COCCODRILLO DOPO ESSERE ENTRATA IN UN LAGO - LA SVALVOLATA ERA RIMASTA AFFASCINATA DAL LUCERTOLONE E SI ERA IMMERSA IN ACQUA PER TENTARE DI ACCAREZZARLO – PRIMA DI ESSERE FATTA A PEZZI DALL’ALLIGATORE LE SUE ULTIME PAROLE SONO STATE: “IMMAGINO CHE NON LO RIFARÒ MAI PIÙ…”