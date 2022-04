IL COCCODRILLO COME FA? - SU UNA STRADA DI VENICE, IN FLORIDA UN GROSSO ALLIGATORE DI 3 METRI SI E' INFILATO SOTTO IL CAMION DI UN AUTOTRASPORTORE, E, PER NON RESTARVI INCASTRATO, SI E' DIMENATO SCUOTENDO IL FURGONE - "NON POTEVO MUOVERMI PERCHE' NON POTEVO FERIRLO. PER UN SECONDO HO PENSATO CHE POTESSE RESTARE LI'..." - VIDEO

Dagotraduzione dal Miami Herald

Alligatore Florida Camion 2

Un automobilista davanti a un semaforo rosso a Venice, in Florida, ha osservato incredulo un alligatore di 3 metri che strisciava su diverse corsie in mezzo al traffico per poi svanire sotto il suo camion. E questa non è la parte più strana. L'alligatore infatti era troppo grasso per potersi infilare sotto al camion facilmente. «Quando era probabilmente per tre quarti sotto il mio furgone, l’ho sentito dimenarsi e tremare da sotto il camion», ha detto Daniel Jay Kaufman a McClatchy News.

«A questo punto, il semaforo è diventato verde e non avevo macchine davanti a me. Non potevo muovermi perché non volevo ferirlo. Per un secondo ho pensato che potesse restare lì».

Alligatore Florida Camion 3

È successo intorno alle 17 di giovedì 7 aprile, in Jacaranda Boulevard, mentre Kaufman stava tornando a casa dal lavoro. Venice si trova a circa 120 chilometri a sud di Tampa. Kaufman ha visto inizialmente un furgone degli attrezzi Snap-on andare in retromarcia. Poi ha notato che il traffico sull'altro lato della strada si era fermato. A una ventina di metri di distanza c'era un unico, goffo alligatore, a cui mancava un piede. Kaufman ha tirato fuori il cellulare e ha iniziato a registrare. Ma le cose hanno preso rapidamente una svolta spaventosa. L'alligatore si è spaventato per il passaggio di un’auto e ha iniziato a muoversi dritto verso il veicolo di Kaufman.

«Mi chiedevo se avesse intenzione di provare ad entrare dalla mia finestra. Non sapevo cosa stesse succedendo nella sua mente», ha detto. «Ero totalmente scioccato da quanto fosse grande e coraggioso!. Kaufman ha continuato a registrare mentre il rettile gli sibilava, poi scivolava sotto il suo veicolo. È stato allora che ha sentito che iniziava a tremare. «Ha appena spostato il mio camion. Ma stai scherzando?» si sente dire a Kaufman nel video.

Alligatore Florida Camion

Il rettile ha impiegato pochi secondi per liberarsi dal telaio. Il video si conclude con l'emergere dall'altro lato del camion, a due corsie dal raggiungimento del marciapiede. "Sono rimasto fermo fino a quando si è allontanato dal mio camion a una distanza di sicurezza», ha detto Kaufman.

La parte inferiore del camion non è stata danneggiata durante l'incidente, ha detto. Kaufman ha pubblicato il suo video lo stesso giorno su Facebook, dove ha raccolto più di 100.000 visualizzazioni e centinaia di reazioni e commenti. Alcuni commentatori hanno ipotizzato che il viaggio dell’alligatore nel traffico avesse a che fare con la stagione degli amori, il che potrebbe essere corretto. I corteggiamenti degli alligatori iniziano ai primi di aprile. «Nel frattempo, ogni Floridiano gli stava urlando contro per aver fermato il traffico», ha scritto Vincent Ziegler.