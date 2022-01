CODA ALLA VACCINANDA - IN SPAGNA UN'ANZIANA SI METTE IN FILA CON L'OBIETTIVO DI FARSI VACCINARE MA QUALCHE ORA DOPO SCOPRE DI ESSERE NELLA CODA SBAGLIATA GRAZIE A UNA GIORNALISTA TV CHE L'HA INTERVISTATA: LE PERSONE DAVANTI A LEI ERANO IN ATTESA DI COMPRARE AL BOTTEGHINO I BIGLIETTI PER LA PARTITA TRA IL CARTAGENA E IL VALENCIA… - VIDEO

Paolo Fiorenza per www.fanpage.it

donna in fila per il vaccino ma vendevano i biglietti della partita 1

In tempi di pandemia può succedere davvero di tutto: chiedere all'inviata di ‘Deportes en La 7 TV', il notiziario sportivo del canale della regione spagnola di Murcia. La giornalista non poteva credere alle proprie orecchie per la risposta datale da una anziana donna che era in coda assieme a tantissimi altri tifosi del Cartagena – formazione di Segunda Division – per comprare i biglietti per l'attesissimo match di sedicesimi di Copa del Rey tra i padroni di casa e il blasonato Valencia.

donna in fila per il vaccino ma vendevano i biglietti della partita 4

Una coda lunghissima davanti al botteghino, sotto un sole che ha fortunatamente reso più sopportabile il freddo di inizio anno. La donna è stata tra le persone intervistate per raccogliere testimonianze sul tempo trascorso in fila per accaparrarsi gli agognati biglietti ed a quel punto l'inviata ha scoperto l'equivoco: l'anziana si era messa in coda – dopo averla vista così lunga – pensando non già che servisse per comprare biglietti per una partita di calcio, bensì per sottoporsi alla vaccinazione anti Covid.

donna in fila per il vaccino ma vendevano i biglietti della partita 2

Già, perché anche in Spagna – esattamente come in Italia e in tanti altri posti del mondo – la campagna vaccinale prosegue a tambur battente, di dose in dose, e spesso ci si trova a dover affrontare lunghe attese per poter ricevere l'iniezione immunizzante.

il servizio sulla donna che sbaglia fila

La donna coscienziosamente aveva deciso di vaccinarsi e si era preparata a sobbarcarsi una delle chilometriche file cui aveva assistito in televisione, per cui non ha avuto alcun dubbio quando ha visto tutta quella gente in coda per la strada: non poteva che essere per il vaccino contro il Covid.

donna in fila per il vaccino ma vendevano i biglietti della partita 3

La sua espressione sorpresa quando la giornalista le ha chiesto se fosse in fila per il "partidazo" racconta meglio di qualsiasi frase i tempi ineffabili in cui viviamo. Il Cartagena ha poi perso la partita col Valencia, venendo eliminato dalla Copa del Rey: i ‘pipistrelli' si sono imposti per 2-1, con gol della vittoria segnato al 93′ da Cheryshev.