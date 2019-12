2 dic 2019 17:15

I COGLIONAZZI DEL NATALE - DOPO LE PROTESTE VIA TWITTER, AMAZON HA RITIRATO UNA SERIE DI ORNAMENTI NATALIZI CHE MOSTRAVANO IMMAGINI DI AUSCHWITZ - OLTRE A INQUIETANTI STELLE E CAMPANELLE DA APPENDERE SULL’ALBERO ERANO IN VENDITA ANCHE UN TAPPETINO PER IL MOUSE E UN APRIBOTTIGLIE – MA IL SITO NON HA FATTO IN TEMPO A ELIMINARE L’ANNUNCIO CHE GIÀ SU ALTRI PORTALI SI POSSONO ACQUISTARE…