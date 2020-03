9 mar 2020 19:09

I COGLIONI NON STANNO SOLO IN ITALIA - IN FRANCIA 3500 PERSONE VESTITE DA PUFFI SI RADUNANO PER SFIDARE L'EPIDEMIA: "PUFFEREMO IL VIRUS" - L'OBIETTIVO ERA BATTERE IL RECORD MONDIALE DEI RADUNI DEDICATI AI PERSONAGGI DI FANTASIA DEL DISEGNATORE PEJO. SUL WEB VALANGA DI INSULTI: “COME SI DICE IDIOTI IN FRANCESE?", "SONO PAZZI", “INTERNATELI”