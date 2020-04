COJONAVIRUS! – A VERONA UN CHIRURGO ESTETICO INFILA LA FIDANZATA NEL BAGAGLIAIO DELL’AUTO PER ELUDERE I CONTROLLI E PORTARLA ALLA FESTA DI COMPLEANNO DEL FIGLIO. FIERO DELLA FURBATA PUBBLICA TUTTO SUI SOCIAL E FINISCE NEI GUAI – L’INTERVISTA A SELVAGGIA: “NON VOLEVO FARE IL FURBO, ERA UNA CAVOLATA E TUTTI QUELLI CHE MI SEGUONO L’HANNO TROVATO DIVERTENTE”. POI SBROCCA: “IMPEGNI IL SUO TEMPO AD ALTRO, MAGARI TROMBI UN POCHINO DI PIÙ...” – VIDEO

Medico infila la fidanzata nel bagagliaio dell'auto per eludere i controlli da Coronavirus e portarla alla festa di compleanno del figlio, poi condivide il video sui social. L'episodio è al vaglio dell'ordine dei Medici.

«In casi come questo il primo passo è verificare se il professionista in questione sia iscritto all'Ordine dei Medici Verona e, in caso affermativo, convocarlo per un chiarimento, a seguito del quale il Presidente porta l'episodio all'attenzione del Consiglio per stabilire se ha o meno una rilevanza disciplinare». Lo ha detto il presidente dell'Ordine dei Medici di Verona, Carlo Rugiu, commentando un episodio diffuso sui social da un medico veronese, chirurgo estetico, che sul proprio profilo Instagram aveva pubblicato un video in cui mostrava la compagna uscire dal bagagliaio dell'auto. Questo per eludere i controlli delle forze dell'ordine, mentre la trasportava dalla sua abitazione alla casa del figlio, che festeggiava il compleanno. Il medico successivamente ha bloccato il suo profilo Instagram, che fino a ieri era pubblico.

«Non c'è dubbio - ha aggiunto Rugiu - che in questo momento fatti del genere gettano ombra su una categoria professionale che si sta impegnando con abnegazione e senso del dovere, spendendosi oltre ogni limite, e talvolta in carenza di adeguate protezioni, per far fronte all'emergenza Covid-19». Anche la Clinica dove il professionista lavora ha preso le distanze dal comportamento del medico. In una nota la direzione ha precisato che questi non è un dipendente della Clinica, «ma un libero professionista e che, come altri, utilizza le sale operatorie della struttura al bisogno ed in forma privata».

Selvaggia Lucarelli per www.tpi.it

“Ma l’hai visto il dottor Baschirotto che nasconde la fidanzata nel bagagliaio per aggirare i controlli?”. A Verona e dintorni la voce circolava da ieri su tutte le chat di concittadini, pazienti e conoscenti. Il dottor Baschirotto, infatti, è chirurgo plastico piuttosto conosciuto a Verona e sulla sua pagina pubblica Instagram è seguito da 3.614 persone (sarebbe meglio dire “era”, visto che appena gli ho chiesto spiegazioni ha cancellato il profilo).

Su quel profilo, ieri, giorno di Pasquetta, durante la quarantena da emergenza Coronavirus, il medico ha postato dei video nelle sue storie da lasciare basiti: lui che arriva in auto nella villa in campagna in cui lo aspettano il figlio, l’ex moglie e altre persone. Si filma mentre apre il bagagliaio. Bagagliaio da cui esce la sua fidanzata, nascosta per aggirare i controlli di questi giorni. “Guarda a cosa siamo costretti!”, ride il dottore. Ride anche lei ed esclama “Auguriiii, questa va su YouTube!”.

È il compleanno del figlio del chirurgo. Segue video con la torta e il figlio che esclama “Non cambia un cazzo la quarantena, non cambia niente!”. A questo il medico aggiunge anche foto di gruppo: in una la sua ex moglie e la sua fidanzata posano abbracciate in giardino, vestite solo di un cuscino. Hashtag: #quarantinepillowchallenge.

Contatto il medico Baschirotto su Instagram per chiedergli se gli sembra il caso di esibire un simile comportamento, vista anche la sua professione. Appena visualizzata la mia domanda mi blocca e poi cancella il suo profilo Instagram. Gli telefono il giorno dopo. “Ho pubblicato una cosa che mi sembrava simpatica. Io sono separato e ho una nuova compagna. Ero a un chilometro e 300 metri da quella casa dove sono andato a fare gli auguri a mio figlio che non vedo da un mese. Visto che c’era anche la mia compagna che gli voleva fare gli auguri non volevamo rischiare di prendere una multa. Quindi lei ha detto: mi metto nel portabagagli, facciamo questa cavolata e buonanotte al secchio”.

Ma lei è un medico, dovrebbe a maggior ragione dare il buon esempio.

“Il rischio è stato appunto valutato da me, sono persone sempre state in quarantena, non ho esposto la popolazione a un rischio per festeggiare il compleanno di mio figlio”.

Quindi chiunque può fare le sue valutazioni, infilarsi in un portabagagli e andare a un compleanno?

“No, dico che non volevo fare il furbo, punto sulla ragionevolezza nell’applicare una determinata cosa. È successo tutto all’interno del nucleo familiare!”.

Guardi che i nuclei familiari non hanno concessioni in più.

“Io sono un medico e faccio le mie valutazioni”.

Perché ha esibito un atteggiamento simile su Instagram?

“Tutti quelli che mi seguono l’hanno trovato divertente. Ho solo 3.000 follower poi”.

Mica pochi. La conoscono tutti a Verona.

“Qualche delatore voleva danneggiarmi”.

Se un cittadino segnala un altro cittadino che non rispetta delle regole che preservano la salute della comunità non è un delatore.

“Eccome. Questa si chiama delazione!”.

Ha fatto tutto lei.

“Ci vuole elasticità per capire le cose. Comunque io a lei non devo spiegare niente, sono troppo gentile anche a rispondere”.

Volevo solo sentire la sua campana.

“Lei mi rompe i coglioni e vedo che rompe i coglioni anche ad altri ragazzi che si prendono gioco delle forze dell’ordine. La mia era un cosa simpatica e comica”.

Comica, ok. Scusi ma perché poi c’era tutta quella gente in quella villa?

“Vivono lì”.

Quindi, per chiudere, trova che tutto questo fosse divertente?

“Ho pensato che la cosa fosse divertente vista da fuori, forse avrò sbagliato a pubblicare, ma i commenti dei miei follower erano tutti divertiti. Lei che cazzo vuole?”.

Ma guardi che ha messo lei tutto sui social per mostrarsi. Mi spiace solo che sia un medico, perché ha qualche responsabilità in più.

“Lei è ridicola. Impegni il suo tempo a fare qualcos’altro nella vita. Magari trombi un pochino di più. Le manca quello. O è un problema di scarsa qualità o di scarsa quantità. Ma vada a fare in culo!”.

Insomma, nel bagagliaio del medico Baschirotto c’è finita anche l’educazione.

La Clinica San Francesco di Verona ha voluto prendere le distanze in maniera netta dal comportamento del dottor Baschirotto: la nota.