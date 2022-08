COL MONOPATTINO IN TANGENZIALE, ANDIAMO A COMANDARE - A MODENA, UN 18ENNE È STATO FERMATO DALLA POLIZIA MENTRE ANDAVA SULLA TANGENZIALE A BORDO DI UN MONOPATTINO ELETTRICO - IL RAGAZZO, CHE DOVRÀ PAGARE UNA MULTA DI 87 EURO, SI È GIUSTIFICATO DICENDO CHE AVEVA SEGUITO LE…

Da www.blitzquotidiano.it

Un ragazzo di 18 anni originario di Modena, lunedì 1 agosto è stato fermato dalla Polizia locale mentre andava sulla tangenziale con un monopattino elettrico. Il ragazzo si è giustificato con gli agenti dicendo di “aver seguito le indicazioni del navigatore“.

Il giovane è stato accompagnato sulla viabilità ordinaria. Per farlo ha imboccato lo svincolo successivo. Ora sarà sanzionato per il divieto di transito per i velocipedi e dovrà pagare 87 euro di multa. Il 18enne è stato notato intorno alle 15.30 da una pattuglia. Stava percorrendo la tangenziale Carducci in direzione nord ed era in prossimità dell’uscita 11.

Modena, 18enne col monopattino elettrico sulla tangenziale

La Polizia locale è intervenuta dopo svariate segnalazioni. Svariate volte, biciclette e monopattini transitano, a Modena come altrove, su strade a loro proibite. Comportamenti scorretti e pericolosi che creano problemi a tutti gli utenti della strada.

I velocipedi (categoria di veicoli che comprende anche i monopattini), sono soggetti a tutte le disposizioni su guida in stato d’ebbrezza e simili. Devono procedere su un’unica fila in tutti i casi in cui le condizioni di circolazione lo richiedano e comunque mai affiancati in numero superiore a due. I conducenti devono inoltre avere libero uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani salvo in caso di necessità per segnalare la manovra di svolta.

Sul monopattino si va da soli

Su questo mezzo è vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, condurre animali, trainare veicoli o farsi trainare da un altro veicolo. Nelle aree pedonali si può viaggiare al massimo alla velocità di 6 chilometri orari,se presente una pista ciclabile è obbligatorio utilizzarla. Sulle strade urbane (le uniche percorribili) si può arrivare fino a 20 chilometri orari.