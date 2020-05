COL SENO DI POI – COME MAI SIAMO COSÌ ATTRATTI DALLE TETTE? LA PSICO-SESSUOLOGA MARINELLA COZZOLINO: “NELLA NOSTRA CULTURA IL SENO RAPPRESENTA LA DIFFERENZIAZIONE TRA RIPRODUZIONE E PIACERE SESSUALE” – DAI RICHIAMI ALL’ALLATTAMENTO ALLA "SPAGNOLA" (NON L’INFLUENZA), I GUSTI VARIANO - “IL SENO VIENE AMMIRATO ANCHE DALLE ALTRE DONNE CHE…” – FOTOGALLERY TETTONICA

Laura Avalle per “Libero quotidiano”

Diciamolo subito: così come l' influenza spagnola non venne dalla Spagna, anche questa pratica sessuale non ha nulla a che vedere con le nostre procaci "cugine". Si tratta per lo più di una voce gergale, che non sempre trova riscontro in altre lingue, che si riferisce a un tipo particolare di masturbazione che avviene avvolgendo il pene con i propri seni. Per alcuni uomini rappresenta qualcosa di molto eccitante, in particolare per quelli che amano un décolleté prosperoso, ma se avete una prima scarsa non disperate: l' azione riesce sempre, complici un po' più di impegno e la voglia di stare al gioco.

Ma perché tutta questa attenzione verso il seno della donna che piace tanto, da una parte simbolo dell' erotismo femminile, dall' altra richiamo casto alla maternità e all' allattamento? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Marinella Cozzolino - psicoterapeuta e sessuologa di Napoli che risponde così: «Una prima spiegazione può essere data dal fatto che gli uomini, tra i cinque sensi, prediligono la vista ed è proprio attraverso "il vedere" che si eccitano, a differenza delle donne che sono più uditive e olfattive. In cima alla lista dei desideri degli uomini c' è sicuramente l' attrazione per il seno. Non tutti amano però quelli prosperosi che per alcuni versi considerano inibenti, preferendo quelli più piccoli e "maneggiabili". Gli uomini che prediligono il lato B al seno, sono quelli che legano il seno alla maternità e all' allattamento, non a uno strumento di piacere».

E qui si apre un altro scenario interessante: mentre nessuno si scandalizza più di fronte a un seno pubblicizzato ed esibito, alcuni trovano sconveniente allattare in pubblico. Non è un controsenso dottoressa Cozzolino? «È vero, ma una spiegazione c' è e si chiama pudore soggettivo. È interessante sottolineare che questo fastidio per l' allattamento in pubblico parte principalmente dalle donne e, spesso, proprio da quelle che hanno allattato da poco o dovrebbero allattare a breve.

Sono queste persone a non riuscire a scindere in due il seno. C' è il seno che allatta e il seno strumento di piacere. Per loro, tirare fuori un seno al parco per allattare equivale a tirare fuori un seno. Il problema "neonato che ha fame" passa in ultimo piano. Vedono solo una tetta in bella mostra al parco, al supermercato, al bar, in chiesa ed è, per loro, una cosa sconveniente, oltre che una provocazione».

Eppure non succede ovunque nel mondo che il seno abbia una valenza erotica: nell' Africa sub equatoriale, per esempio, serve solo ad allattare i bambini, mentre in alcune zone meridionali dell' India andare in giro a seno scoperto è normale e non attira alcun interesse sessuale. Possiamo quindi affermare che la sua valenza erotica è frutto della cultura, dal momento che il seno non è indicato direttamente nella riproduzione? «Certo, nella nostra cultura il seno rappresenta proprio la differenziazione tra riproduzione e piacere sessuale. Sicuramente il seno femminile occupa nell' immaginario erotico maschile un posto di primo piano anche rispetto alla vulva.

Se ci pensiamo pochi uomini apprezzano l' organo genitale femminile quanto apprezzano il seno. La cosa interessante, a tale proposito, è che il seno delle donne non viene ammirato solo dagli uomini, ma anche dalle altre donne che lo guardano per "misurarsi" tra loro, esattamente come accade tra uomini per la lunghezza del pene». A dimostrazione del richiamo al piacere di questa parte del corpo femminile, un numero in costante crescita di interventi estetici al seno voluti dalle stesse donne. Per la gioia di chirurghi e mariti.

