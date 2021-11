omicidio nada cella

Tommaso Fregatti e Matteo Indice per “La Stampa”

Una donna si guarda intorno appena uscita da un portone di via Marsala numero 14, cuore di Chiavari, levante genovese. È sconvolta, una conoscente la intravede dall’altra parte del marciapiede e prova a chiamarla, ma lei nemmeno la nota e tira dritta. Incrocia poi gli occhi d’una mendicante che ogni giorno si sistema lì davanti per chiedere l’elemosina: «Era trafelata, di fretta - dirà quest’ultima in seguito ai carabinieri - e aveva una mano sporca di sangue, ne sono sicura».

È la mattina del 6 maggio 1996 e dentro quel palazzo, precisamente nello studio del commercialista Marco Soracco, è stata appena uccisa Nada Cella, la segretaria di 24 anni che ha aperto al killer, è stata accompagnata (seguita) fino alla sua scrivania e qui straziata con un oggetto di certo tagliente e però mai ritrovato.

nada cella 4.

Sotto il corpo martoriato fu trovato un bottone, oggi una delle tracce fondamentali insieme alla testimonianza di chi squadrò la presunta assassina. E si attende una superperizia medico-legale su tracce infinitesimali affidata a Emiliano Giardina, che si è occupato a lungo di Yara Gambirasio. Oltre ventisei anni dopo il massacro e l’archiviazione dei due principali filoni d’inchiesta (uno che portava verso il titolare dello studio, l’altro più estemporaneo focalizzato su possibili ritorsioni della mala albanese), una fiammata rischiara il caso Cella all’apparenza irrisolvibile e lo trasforma in un cold case vicinissimo alla quadra.

nada cella 2

La Procura di Genova su input della criminologa Antonella Pesce Delfino, ingaggiata dalla famiglia della vittima, ha riesaminato gli atti e ora ritiene che l’assassina sia appunto una donna, Annalucia Cecere, 53 anni oggi, 28 appena compiuti all’epoca, ex insegnante che abita a Cuneo.

Il procuratore Francesco Pinto, il sostituto Gabriella Dotto e la squadra mobile l’accusano di omicidio volontario, senza premeditazione, e l’hanno interrogata nelle scorse settimane notificandole un avviso di garanzia. Annalucia conosceva Nada, giovane riservata che si divideva fra la famiglia, il lavoro e poche amiche fidate.

E secondo gli inquirenti l’assassina agì «per gelosia», perché voleva prendere il posto della vittima sia nello studio sia nella testa e forse nel cuore di Soracco: «Voleva accasarsi in tutti i sensi facendo leva sulla sua avvenenza - confida un investigatore che ha seguito la nuova indagine -, era ossessionata dalla figura di Nada e al contempo sapeva che non era soddisfatta delle sue giornate in ufficio, piangeva spesso e se ne voleva andare».

nada cella 3

Marco Soracco, che per anni è stato il principale sospettato e si è sempre professato innocente, a parere dei magistrati non è il colpevole, ma c’entra. Perciò lo indagano per «false dichiarazioni al pubblico ministero», poiché agli occhi degli inquirenti ha sviato i rilievi su Cecere condotti nell’ultimo anno.

nada cella

E il medesimo addebito viene mosso alla madre di lui Marisa Bacchioni, che oggi ha 89 anni e viveva con il figlio in un alloggio posizionato un piano sopra a quello dell’omicidio: la mattina della tragedia lavò subito i pavimenti dello studio, quando ancora si parlava di «un incidente», e pure lei è accusata d’aver mentito per annacquare gli accertamenti.

Annalucia Cecere, va ricordato, era già stata indagata e frettolosamente archiviata nel 1996. In particolare, aveva ricondotto a lei il bottone d’una giacca di jeans ritrovato sulla scena del crimine. Cecere ne aveva in casa altri cinque, custoditi in una scatoletta, che prima erano sulla giacca del suo ex fidanzato A. R, usata a parere dei magistrati nel giorno del delitto, forse insieme a una parrucca.

nada cella 5

Nel ’96 la comparazione solo «fotografica» non fu ritenuta sufficiente. Il perito Giardina dovrà invece analizzare una serie di altri reperti, con l’utilizzo di nuove tecnologie. I più importanti sono alcuni capelli rinvenuti accanto a Nada: fino a pochi anni fa per estrarre il Dna sarebbe servito il bulbo, oggi no. Ci sono poi microscopiche macchie di sangue e di saliva trovate sulla camicetta della vittima, che hanno permesso d’isolare un frammento di codice genetico femminile.

nada cella 1 delitto nada cella 1 nada cella 6 nada cella 3 nada cella 7 delitto nada cella 2 nada cella 2 nada cella