“SE AVESSE RAGIONE CONTE VORREBBE DIRE CHE SIAMO SEMPRE STATI TUTTI IN MANO A UN CALCIO IRREGOLARE” - FINALMENTE MARIO SCONCERTI SI SVEGLIA E SI FA QUALCHE DOMANDA SU CONTE E LE SUE LAGNE CONTRO LA DIRIGENZA NERAZZURRA: “L'INTER NON SI SENTIREBBE PROTETTA. MA CONTRO CHI? SE LO DICONO GENTE COME CONTE E COME BERGOMI (NEL PREPARTITA) VUOL DIRE CHE DAVVERO C'È DIFFERENZA DI TRATTAMENTO A FAVORE DELLE GRANDI SQUADRE. CONTE SAREBBE POI UN TESTIMONE DIRETTO DI QUESTI PRIVILEGI CON IL SUO INFINITO PASSATO JUVENTINO…”