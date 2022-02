IL COLLEZIONISTA DI MOGLI - E' STATO ARRESTATO IN INDIA BIBHU PRAKASH SWAIN, 66ENNE CHE HA SPOSATO 27 DONNE - L'UOMO, BRUTTARELLO ANZICHENO', E' RIUSCITO A SEDURRE DIVERSE QUARANTENNI, LE HA CONVINTE A SPOSARLO E POI E' SCAPPATO CON I LORO SOLDI (MA QUAL E' IL SUO SEGRETO O IL SUO DONO NASCOSTO?) - TRA LE SUE VITTIME CI SONO UN'UFFICIALE DI POLIZIA DI FRONTIERA, UN COMMERCIALISTA, INSEGNANTI, UN MEDICO E PERSINO DUE AVVOCATI DELLA CORTE SUPREMA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Bibhu Prakash Swain

Un 66enne sovrappeso indiano avrebbe ingannato 27 donne più giovani convincendole a sposarlo per poi scappare con i loro soldi. Un inganno che è già stato definito la più grande truffa matrimoniale mai avvenuta in India.

Tra le vittime di Bibhu Prakash Swain ci sono un alto ufficiale di polizia di frontiera, un dottore commercialista, insegnanti, un medico e persino due avvocati della Corte Suprema.

Nonostante sia stato descritto come "corpulento" e alto appena 1 metro e 58, il presunto truffatore è stato in grado di ingannare le donne prendendo di mira quelle sulla quarantina, mentre fingeva di essere un medico con un grosso stipendio, hanno detto gli investigatori.

Nell'India attenta allo status, l’uomo avrebbe usato carte d'identità false e lettere di nomina per rafforzare le sue credenziali e il background familiare per truffare le donne in carriera di alto potere che provenivano da tutto il paese.

Bibhu Prakash Swain 2

Inizialmente era stato riferito che aveva sposato 14 donne, ma la polizia afferma che ora crede che fossero di più, mentre il quotidiano Hindustan Times ha riferito che ci sono state ben 27 vittime.

Secondo i rapporti locali, ha mantenuto i nomi delle donne sul suo telefono, insieme alla loro provenienza. Secondo i tabulati telefonici, era in contatto con altre 70-75 donne che avrebbero potuto essere potenzialmente altre vittime.

La polizia indiana è stata finalmente in grado di rintracciare Swain, hanno detto, dopo mesi passati a districare la sua rete di false identità che ha mantenuto attraverso l'uso di 128 carte di credito contraffatte. «Lo ha fatto principalmente per i loro soldi e per un po' di piacere sessuale», ha detto ad AFP l'alto funzionario di polizia Sanjiv Satpathy.

polizia in india

La squadra di Satpathy ha arrestato Swain dopo mesi sulle sue tracce, scoprendo le sue molteplici identità, conti bancari e piani per due matrimoni a febbraio e marzo. Si dice che abbia falsificato 128 carte di credito e frodato 13 banche.

«Era sempre molto persuasivo», ha detto Satpathy, «e prendeva di mira solo donne single, vedove o divorziate di successo sulla quarantina».

Dopo alcuni «giorni felici e soddisfacenti dall'inizio del matrimonio», ha detto la polizia, Swain era solito trovare scuse per prendere in prestito denaro o gioielli delle sue nuove mogli per aiutarlo in caso di emergenza.

POLIZIA INDIANA

Poi passava all’obiettivo seguente, sperando che le donne, magari single, vedove o divorziate, le avrebbero spaventate a farle andare alla polizia.

Gli investigatori ritengono che Swain si sia sposato più di 18 volte e ora stanno controllando i registri del suo cellulare in cui ha salvato i contatti delle sue mogli - come Madam Delhi, Madam Assam o Madam UP (Uttar Pradesh) - dal nome dei luoghi in India in cui hanno soggiornato.

La polizia ha detto che si atteggiava a vicedirettore generale del Ministero della salute e del benessere della famiglia e che sosteneva di doversi recare in diversi stati per controllare le strutture mediche. La bugia gli ha permesso di trascorrere lunghi periodi di tempo lontano senza destare sospetti, ha detto la polizia.

SPOSI

La polizia ha avviato un'indagine sulle molteplici vite di Swain nel maggio 2021 dopo la denuncia di una moglie di 48 anni che, per caso, ha scoperto che era già sposato con almeno altre sette donne. La vittima, sentendosi arrabbiata e imbrogliata, ha detto la polizia, «ha recuperato silenziosamente» i dettagli di contatto delle sue altre mogli dal suo telefono e le ha contattate individualmente in merito alla loro situazione condivisa.

«Questo è quando siamo entrati e abbiamo fatto scoperte sulla sua lunga storia di imbrogli, imitazioni e inganni», ha detto Satpathy.

Swain, nato in un piccolo villaggio nello stato orientale dell'Odisha, si è sposato per la prima volta nel 1978 e ha tre figli - due dei quali medici e uno dentista - con la sua prima moglie. Formatosi come tecnico di laboratorio, ha litigato con la sua famiglia e si è trasferito nella capitale dello stato Bhubaneshwar dove ha iniziato a presentarsi come medico e alla fine ha sposato un dottore, la sua seconda moglie, nel 2002.

DUE SPOSI

«Da allora ha usato più nomi, ma si è sempre presentato come dottore o professore mentre cercava mogli online», ha detto Satpathy. Il quotidiano Hindustan Times lo ha descritto come "non don Juan", dicendo che ha sposato almeno 27 donne in 10 stati.

Avrebbe anche frodato 13 banche per 10 milioni di rupie (135.000 sterline) con 128 carte di credito contraffatte e gestito una catena di laboratori medici dove medici e altro personale sono rimasti per mesi senza stipendio, afferma il giornale.