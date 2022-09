10 set 2022 16:30

IL COLMO PER UN LADRO DI AUTOVELOX? RIMANERE FREGATO DA UNA FOTO ALLA TUA TARGA! ­ - DUE 18ENNI PORTANO VIA UN MISURATORE DI VELOCITÀ, A MUSSOLENTE (TREVISO): HANNO SEGATO LA COLONNINA E SE LA SONO PORTATA VIA. PECCATO CHE NELL’OSCURITÀ SI NASCONDESSE UN PASSANTE, CHE HA SUBITO CHIAMATO IL 112. NON PRIMA DI AVER SCATTATO UNA FOTO DELLA TARGA ALL’AUTO…