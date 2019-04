COLORADO DI FUOCO E DI SANGUE – UNDICI AUTO E QUATTRO CAMION SONO RIMASTI COINVOLTI IN UNO SPAVENTOSO INCIDENTE AVVENUTO A POCHI CHILOMETRI DA DENVER: DIVERSE PERSONE SONO MORTE, IL BILANCIO È ANCORA PROVVISORIO - L’IMPATTO È STATO CAUSATO DA UN RIMORCHIO PER TRATTORI CHE… (VIDEO)

Da "www.tgcom24.mediaset.it"

incidente in colorado 9

Diverse persone sono morte a causa di uno spaventoso incidente stradale, in cui sono state coinvolte undici automobili e quattro furgoni, avvenuto a pochi chilometri da Denver, in Colorado (Usa).

incidente in colorado 8

Il numero esatto delle persone decedute non è stato reso noto. La polizia ha spiegato che il primo impatto è stato provocato da un rimorchio per trattori che si è scontrato a tutta velocità contro le auto ferme nel traffico, a causa di un altro incidente.

incidente in colorado 7 incidente in colorado 5 incidente in colorado 4 incidente in colorado 2 incidente in colorado 6

incidente in colorado 10 incidente in colorado 1 incidente in colorado 11 incidente in colorado 13 incidente in colorado 12 incidente in colorado 3