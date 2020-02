2 feb 2020 19:00

LE COLPE DEI PADRI NON RICADONO SUI FIGLI – LA REGINA ELISABETTA CONCEDERÀ I SALONI DI BUCKHINGAM PALACE ALLA PRINCIPESSA BEATRICE DI YORK PER IL RICEVIMENTO DELLE SUE NOZZE CON L’ITALIANO EDOARDO MAPELLI MOZZI - NONOSTANTE IL PADRE SIA SOSPESO DA OGNI RUOLO PUBBLICO PER LA STORIACCIA DELLO SCANDALO EPSTEIN, LA REGINA HA DECISO DI FARE UN REGALO ALLA CUGINA DEI SUOI NIPOTI. CHISSÀ SE PER L’OCCASIONE TORNERANNO HARRY E MEGHAN… - VIDEO