19 nov 2020 19:25

COLPEVOLI EVASIONI – LA GUARDIA DI FINANZA HA BECCATO UN IMPRENDITORE CHE HA EVASO PIÙ DI 3 MILIONI DI EURO DI TASSE. COME HA FATTO? SEMPLICEMENTE AVEVA DICHIARATO DI VIVERE NEL REGNO UNITO, QUANDO IN REALTÀ RISIEDEVA IN VAL DI SUSA – L’UOMO È UN NOTO DIRIGENTE D’AZIENDA ESPERTO IN FONDI DI INVESTIMENTO E LE FIAMME GIALLE GLI HANNO SEQUESTRATO AUTO, CONTI CORRENTI E…