22 ott 2021 18:45

COLPI BASSETTI - "MI VERGOGNO DI VIVERE IN UN PAESE IN CUI C’È QUALCUNO CHE DICE CHE SU 130 MILA MORTI SOLO 3 MILA SONO MORTI PER COVID": L'INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI RIMETTE A POSTO "TERRAPIATTISTI E NEGAZIONISTI" CHE "GENERANO ODIO, CONFONDONO LA GENTE, MISTIFICANO LA REALTÀ E NON PORTANO DA NESSUNA PARTE" - SUL RISCHIO DI NUOVA ONDATA: "NEI MESI FREDDI IL COVID POTRÀ TIRARE DI NUOVO SU LA TESTA, MA NON ARRIVEREMO A VEDERE I NUMERI DEL PASSATO"