COLPI IN CANNA - CONTRORDINE! SECONDO UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DEL MASSACHUSSETTS, LA MARIJUANA TERAPEUTICA NON AIUTA A MIGLIORARE DOLORE, ANSIA E DEPRESSIONE - AL CONTRARIO, AUMENTA IL RISCHIO CHE I PAZIENTI SVILUPPINO UNA DIPENDENZA - L'UNICO DISTURBO PER CUI SEMBRA AVERE UNA QUALCHE EFFICACIA E' L'INSONNIA...

Dagotraduzione da Study Finds

La marijuana medica non riesce a migliorare dolore, ansia e depressione - mentre aumenta il rischio che i pazienti sviluppino una dipendenza dalla cannabis. Lo sostiene un nuovo studio del Massachusetts General Hospital, secondo cui fino a un consumatore su cinque può sviluppare il disturbo da uso di cannabis (CUD).

I risultati provengono da una revisione dei titolari di autorizzazioni per la marijuana medica negli Stati Uniti. Un numero crescente di stati ora consente l'uso e la vendita di marijuana medica per alleviare i sintomi di condizioni tra cui l'epilessia, la sclerosi multipla e gli effetti collaterali della chemioterapia.

«Ci sono state molte affermazioni sui benefici della marijuana medica per il trattamento del dolore, dell'insonnia, dell'ansia e della depressione, senza solide prove scientifiche a sostegno», afferma il professor Jodi Gilman in un comunicato stampa.

«In questo primo studio su pazienti randomizzati che volevano ottenere tessere dper l'uso della marijuana medica, abbiamo appreso che possono esserci conseguenze negative nell'uso della cannabis per scopi medici. Le persone con sintomi di dolore, ansia o depressione non hanno segnalato alcun miglioramento, anche se chi soffriva insonnia ha sperimentato un miglioramento».

Chi soffriva di ansia o depressione era più vulnerabile alla CUD, una scoperta che il Prof. Gilman descrive come «particolarmente inquietante», considerato che sono le due patologie per cui i pazienti chiedono più spesso una prescrizione medica per l’uso di cannabis.

Il sistema di prescrizione della marijuana medica ha bisogno di una revisione?

I risultati suggeriscono la necessità di garanzie più forti sulla distribuzione e il monitoraggio dei pazienti, afferma il team di MGH. Negli Stati Uniti, le autorizzazioni per la cannabis medica richiedono l'approvazione scritta di un medico che in genere non è il fornitore di cure primarie del paziente. Possono fornire l'autorizzazione solo con un esame superficiale, senza raccomandazioni per trattamenti alternativi e senza follow-up. In effetti, l'industria funziona al di fuori degli standard normativi che si applicano alla maggior parte dei campi della medicina.

Nello studio, il Prof. Gilman e colleghi hanno reclutato 269 adulti di Boston. Gli autori dello studio hanno diviso i partecipanti in due gruppi: il primo aveva accesso immediato alla marijuana, il secondo funzionava da gruppo di controllo. Nelle successive 12 settimane, il rischio di sviluppare CUD è quasi raddoppiato tra le persone che hanno avuto accesso immediato alla marijuana medica.

Alla fine del processo, i medici hanno diagnosticato una dipendenza ogni 10. Quel numero è salito al 20% tra i partecipanti che cercavano una soluzione per l'ansia o la depressione.

«Il nostro studio sottolinea la necessità di un migliore processo decisionale sull'opportunità di iniziare a usare la cannabis per specifici disturbi medici, in particolare disturbi dell'umore e d'ansia, che sono associati a un aumentato rischio di disturbo da uso di cannabis», afferma il prof. Gilman.

«Deve esserci una guida migliore per i pazienti attorno a un sistema che attualmente consente loro di scegliere i propri prodotti, decidere il proprio dosaggio e che spesso non ricevono cure professionali di follow-up».

I risultati dello studio sono pubblicati su JAMA Network Open.