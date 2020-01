10 gen 2020 08:14

COLPITI E AFFONDATI - SEQUESTRATE 3 NAVI TRAGHETTO DELLA “CARONTE & TOURIST” (LA PACE, LA CARONTE E L'ULISSE) E POI DENARO, BENI MOBILI, IMMOBILI E QUOTE SOCIETARIE, PER OLTRE 3,5 MILIONI - A CARICO DEI VERTICI DELLA COMPAGNIA LEADER NEI COLLEGAMENTI MARITTIMI NELLO STRETTO DI MESSINA, SONO IPOTIZZATI I REATI DI TRUFFA PER IL CONSEGUIMENTO DI PUBBLICHE EROGAZIONI, FALSITÀ IDEOLOGICA E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE…