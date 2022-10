17 ott 2022 16:52

COLPO GOBBO! - A CASERTA, UN 44ENNE È STATO DENUNCIATO PER MALTRATTAMENTI SUGLI ANIMALI DOPO CHE I CARABINIERI HANNO TROVATO UN CAMMELLO IN UN SUO TERRENO, DOVE SONO STATI TROVATI (E SEQUESTRATI) ANCHE SETTE CAVALLI E DODICI CANI - GLI ANIMALI SONO ORA IN CUSTODIA GIUDIZIALE...