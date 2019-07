COLPO GROSSO ALL'OSPEDALE DI RHO! - QUALCUNO SI È INTRODOTTO NEI LABORATORI DI ONCOLOGIA E HA PORTATO VIA DIVERSE CONFEZIONI DI FARMACI ANTI-TUMORALI PER UN VALORE COMPLESSIVO DI 400 MILA EURO - I LADRI HANNO FORZATO LE PORTE DEL LABORATORIO E HANNO PRELEVATO 570 CONFEZIONI DI FARMACI DA DUE FRIGORIFERI SEPARATI (FINIRANNO SUL MERCATO NERO?)

Dal “Fatto quotidiano”

OSPEDALE DI RHO

Colpo grosso all' ospedale di Rho in provincia di Milano. Qualcuno si è introdotto nei laboratori i oncologia e ha portato via diverse confezioni di farmaci anti-tumorali per un valore complessivo di 400mila euro. La denuncia è stata fatta ieri pomeriggio dal primario del reparto direttamente ai carabinieri di Rho. Da quanto si è appreso, i ladri hanno forzato le porte del laboratorio e hanno prelevato 570 confezioni di farmaci da due frigoriferi separati. Dai primi rilievi si è accertato che il portellone è stato forzato dall' esterno.

FARMACI

Il numero di confezioni, pur ingente, è comunque una minima parte dei medicinali a disposizione dell' ospedale. Il furto è avvenuto durante il fine settimana, presumibilmente di notte. Ma anche questo andrà accertato.

Anche se davanti i carabinieri hanno una seria difficoltà: le telecamere. All' interno del reparto di oncologia, infatti, non c' è sistema di videosorveglianza. Inoltre le telecamere poste all' esterno della struttura che è molto grande potrebbero essere state spente o addirittura non funzionanti. Certo la cifra del bottino è molto alta. Da tempo, questi medicinali sono nel mirino del crimine organizzato.