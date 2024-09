Andrea Ossino per repubblica.it – Estratti per https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/09/19/news/caso_david_rossi_indagini_su_killer_di_prati_e_uomo_misterioso_del_vicolo-423510085/

david rossi

Un esame antropometrico disposto da chi indaga sul caso David Rossi. L’ennesima evidenza di un legame sospetto tra la morte del responsabile comunicazione del Monte dei Paschi di Siena e il killer Giandavide De Pau, l’ex autista del boss Michele Senese, l’uomo che due anni fa ha ucciso tre donne in mezza mattinata nel cuore di Roma.

C’è un motivo se la commissione parlamentare d’inchiesta lo scorso luglio ha commissionato ai carabinieri del Ris un’analisi per confrontare il corpo di De Pau con quello del misterioso uomo ripreso nel vicolo Monte Pio mentre guardava il corpo di David Rossi. Anzi, di motivi ce ne sono quattro: la testimonianza di un pregiudicato, la confessione del killer, la morte di diverse escort e un paio di filmati.

De Pau infatti si è autoaccusato della morte di David Rossi, o quantomeno ha detto di avere a che fare con quel delitto. Lo ha fatto davanti a due poliziotti e la circostanza è emersa circa un anno fa, quando il legale che lo assiste nella vicenda del triplice femminicidio ha chiesto di sentire gli agenti per dimostrare la poca lucidità del suo assistito, per far capire che parla a vanvera.

uomo misterioso caso david rossi 2

(...) Ma è possibile fare un’altra verifica: comparare la sua fisicità con quella dell’uomo ripreso ai piedi del palazzo dell’Mps, intento a guardare il corpo di David Rossi. La somiglianza è forte.

giandavide de pau

Il legame tra i due casi va oltre. Perché le tre donne che De Pau ha ucciso lavoravano come escort. È un dato: perché, come dice l’avvocato della famiglia Rossi, Carmelo Miceli, «De Pau è un soggetto imputato come sex offender» e «tre giorni prima dello strano volo di David Rossi dalle finestre del Monte dei Paschi» a Siena era «stata uccisa una escort». Due morti collegate, almeno secondo chi è stato condannato per il delitto della donna: «In più occasioni ha affermato che non era da solo e che l’omicidio della donna sarebbe collegato a quello di David Rossi», prosegue il legale. L’uomo si chiama William Villanova Correa e verrà ascoltato in carcere.

GIANDAVIDE DE PAU

Dunque: la morte di quattro escort, le parole di De Pau e la testimonianza di Correa tracciano un legame sul quale indaga la commissione d’inchiesta.

(...)

giandavide de pau giandavide de pau in via riboty a roma uomo misterioso caso david rossi