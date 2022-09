COLPO DI SCENA! - CROLLA UNA SCALA DEL GLOBE THEATRE DI ROMA DOPO UNO SPETTACOLO: DECINE DI RAGAZZI FERITI (MA NESSUNO GRAVE) - IL RACCONTO DEGLI STUDENTI: "È STATA UNA COSA IMPROVVISA, ABBIAMO SENTITO UN BOATO E LE URLA. MI SONO GIRATO E HO VISTO LA SCALA DEL TERZO PIANO CROLLARE, SONO RIMASTE SOLO LE RINGHIERE" - VIDEO

'È stata una cosa improvvisa, eravamo appena usciti quando abbiamo sentito un boato e le urla: io mi sono girato e ho visto la struttura crollare''. Pietro, studente del Talete di 17 anni, racconta all'Adnkronos i momenti del crollo al Globe Theatre di Roma.

''Questa mattina - spiega - eravamo con la classe in gita e avevamo assistito allo spettacolo Macbeth. Il teatro era pieno, non c'erano solo studenti del mio liceo ma anche di altre scuole. Tutte classi IV perché il Macbeth è programma di IV. Il Globe ha tre livelli, noi eravamo in quello più basso. Alla fine dello spettacolo siamo stati i primi a uscire. Ero fuori e ho sentito il botto, poi ho visto tutti i pezzi di legno che cadevano. A crollare è stata la scala che dal terzo piano porta all'uscita: sono rimaste solo le ringhiere''.

''Ho visto persone che sono cadute a terra e alcuni feriti che zoppicavano - ha detto - Poi sono arrivate le ambulanze e i camion dei pompieri''.

Momenti di paura a Villa Borghese per il crollo parziale di alcuni elementi del Globe Theatre, il noto teatro all’aperto voluto e diretto per anni da Gigi Proietti. In quel momento nella struttura in legno si trovavano alcuni ragazzi: una decina di loro sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118. Non sarebbero gravi.

L’edificio è stato evacuato dai pompieri che ne hanno transennato una parte al primo piano. Indagini in corso per risalire alle cause del cedimento.

Secondo una prima ricostruzione i ragazzini hanno fra i 16 e i 17 anni: si tratta di una scolaresca - anche più numerosa - che aveva appena finito di partecipare ad uno spettacolo all’interno del complesso. L’incidente si è verificato intorno alle 12e30 di giovedì. Sei giovani sono stati trasportati in ambulanza in ospedale per essere visitati per alcune contusioni.

