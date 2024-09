Il marito di Maria Rosaria Boccia dalla quale sta divorziando. STICAZZI..! pic.twitter.com/NiZUZj9CHy — ? ?? gigi podda ?? ?? ? (@gigipodda) September 6, 2024

1. Boccia Gate, parla l’ex marito: «Non invidio il ministro»

Marco Mignogna marito di maria rosaria boccia - quattro di sera rete 4

«Non sono stupito e non invidio neanche il ministro perché quello che passerà non se lo può neanche immaginare», ha commentato l’ex marito di Maria Rosaria Boccia, raggiunto telefonicamente in esclusiva da “4 di sera”, programma condotto da Paolo Del Debbio in access prime-time su Retequattro. «Se vuole le lascio il numero del mio avvocato che mi sta curando il divorzio dopo dieci anni con la signora, e non dottoressa, signora e ripeto signora», aggiunge.

Quando gli viene chiesto se sono stati sposati per dieci anni, l’uomo risponde: «Ma lei è pazzo? Dieci anni con la signora Boccia? Assolutamente no, un anno mi è bastato e mi è avanzato». E conclude: «Io non vorrei proprio essere rilevante, mi creda, perché un anno mi è bastato e avanzato. A me non interessano i riflettori, mi interessa solo stare lontano da quella persona».

2. “SONO COINVOLTE PURE ALTRE DONNE IL NO A ME CAPRICCIO DELLA MOGLIE”

MARIA ROSARIA BOCCIA - IN ONDA LA7

[…] Esiste anche un “signor Boccia”. Si chiama Marco Mignogna, è un imprenditore di Torre Annunziata che, a causa di un errore di trascrizione del tribunale che Boccia non ha inteso correggere, resta il marito della 41enne di Pompei, benché separato dal 2010 dopo neanche un anno di matrimonio.

L’uomo non rivela i motivi della separazione, limitandosi a dire “mi dispiace per Sangiuliano, penso gli sia andata anche bene”. Lui le ha dovuto fare causa: “Capisco che Rosaria sia impegnata a organizzare Grandi Eventi e il G7 e non trovi il tempo di venire in tribunale a mettere una firma che chiuda l’incubo che si trascina da 14 anni”.

GENNARO SANGIULIANO - MARIA ROSARIA BOCCIA

L’uomo rimanda al suo legale, l’avvocato Rosalba Cirillo: “Ci avremmo messo un secondo a correggere l’errore che era del codice fiscale di Boccia, ma lei non si è mai presentata al Tribunale di Nocera per ritirare le carte e procedere alla correzione, così come è avvenuto per il divorzio”. E ripete: “Le ragioni del divorzio sono serie, posso dire che la signora ha fatto un’altra vittima”.

