(ANSA) - Un ingente quantitativo di scarpe di uno dei marchi dell'alta moda italiana è stato rubato la notte scorsa all'interno di un'azienda calzaturiera di Gagliano del Capo. Si tratta della Sud Salento Srl, sita in via Artigianato, nella zona industriale. Ad essere trafugate sarebbero state 700 paia di scarpe tutte del marchio Gucci. Ad agire una banda di malfattori penetrati all'interno da una porta sul retro, sulla quale però non sono stati rinvenuti segni di effrazione.

Per caricare la merce, i malfattori si sono impossessati di due furgoni dell'azienda, rinvenuti abbandonati in una strada di campagna a circa un km dal calzaturificio. Sul posto, per le indagini, questa mattina sono intervenuti i carabinieri al cui vaglio ci sono i filmati estrapolati dal sistema di videosorveglianza di cui è dotata l'azienda.