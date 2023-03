COLPO DI TEATRO - RICORDATE IL CROLLO DEL “GIGI PROIETTI GLOBE THEATRE” A ROMA? LA STRUTTURA NON AVEVA NESSUNA AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER OSPITARE GLI SPETTACOLI NEL 2022 E NON ERA CONSIDERATA AGIBILE - È SOLO UN MIRACOLO SE LO SCORSO 25 SETTEMBRE NESSUNO DEI RAGAZZI CHE ERANO ANDATI A VEDERE “MACBETH” SI È FATTO MALE QUANDO LE SCALE DEL TEATRO SONO CROLLATE - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Lorenzo D'Albergo per www.repubblica.it

globe theatre

Abusivi. Proposti al pubblico senza alcun via libera da parte del Comune. Per tutto il 2022, gli spettacoli del Globe Theatre sono andati in scena senza alcun nullaosta. Incluso, ovviamente, il drammatico Macbeth dello scorso 25 settembre.

Una replica mattutina finita con il crollo di parte del teatro shakespeariano dedicato alla memoria di Gigi Proietti, 12 feriti tra i ragazzi della scuola Saffo di Roseto degli Abruzzi e l'immediato avvio di un'inchiesta in procura per crollo colposo.

crollo globe theatre 3

Da quel fascicolo adesso spunta una relazione riservata, un dossier inviato dal Campidoglio ai pm di piazzale Clodio in cui si ripercorre la catena degli errori e salta fuori che " l'Associazione Teatro di Roma ha ottenuto le autorizzazioni di pubblico spettacolo per le annualità 2018, 2019, 2020 e 2021" ma pure "che l'autorizzazione per l'anno 2022 non risulta essere stata richiesta né ottenuta". Quindi la stagione teatrale è andata avanti "in assenza del titolo autorizzativo" previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

crollo globe theatre 4

Per concedere il via libera all'allestimento di show aperti al pubblico, infatti, tra gli altri documenti il Comune chiede anche un "verbale di agibilità o di approvazione del progetto rilasciato dalla Commissione comunale vigilanza di pubblico spettacolo o dalla Commissione provinciale vigilanza locali pubblico spettacolo".

Considerata la fine toccata in sorte al teatro nel cuore di villa Borghese, l'assenza di controlli sottolineata dalla commissione d'inchiesta voluta dal Comune per stabilire le responsabilità dell'incidente non è di secondo conto.

crollo globe theatre 5

[…]

Un disastro "che solo per un caso non ha comportato lesioni (gravi, ndr) per il pubblico intervenuto alla rappresentazione del 22 settembre " , scrivono i dirigenti del Campidoglio nel dossier. La relazione mette in fila anche una serie di gravissime pecche strutturali che riguardano le passerelle con la scala in legno venuta giù sotto i piedi dei ragazzi finiti in ospedale:

"I telai non sono stati controventati (rafforzati con elementi in grado di puntellarli ed evitarne il cedimento, ndr) né tramite l'inserimento di pannelli in legno tamburato né in altro modo. Inoltre, contrariamente alle strutture del teatro, quella della passerelle e della scala risulta completamente scoperta" […]

cedimento globe theatre 2 cedimento globe theatre cedimento globe theatre 1 cedimento globe theatre 3 crollo globe theatre 2