COLTO SUL GATTO - BUFERA SU KURT ZOUMA, CALCIATORE DEL WEST HAM SORPRESO IN UN VIDEO SU SNAPCHAT A PRENDERE A CALCI UN GATTO COME SE FOSSE UN PALLONE - IL SUO CLUB HA CONDANNATO "SENZA RISERVE" IL GESTO E IL GIOCATORE SI E' DOVUTO SCUSARE PUBBLICAMENTE - "MI PENTO SINCERAMENTE. VORREI RASSICURARE TUTTI CHE I NOSTRI DUE GATTI STANNO BENE E IN SALUTE..." - VIDEO

Da askanews.it

Il West Ham United ha condannato “senza riserve” Kurt Zouma per aver colpito il suo gatto, dopo la pubblicazione di un video che mostra il difensore francese scalciare e schiaffeggiare l’animale.

Le immagini – si legge sulla Bbc – mostrano il 27enne che prende a calci il felino sul pavimento e lo schiaffeggia sul muso. Il calciatore si è già scusato e il West Ham ha fatto sapere che gestirà la vicenda a livello interno.

«Desidero scusarmi per le mie azioni. Non ci sono scuse per il mio comportamento, di cui mi pento sinceramente», ha detto il difensore centrale in una nota. «Voglio inoltre dire che sono profondamente dispiaciuto per chiunque sia rimasto sconvolto dal video. Vorrei rassicurare tutti che i nostri due gatti stanno bene e in salute. Sono amati e coccolati dalla nostra famiglia al completo, questo comportamento è stato un incidente isolato che non si verificherà».

Ulteriori immagini, pubblicate dal Sun e quanto pare girate dal fratello di Zouma, Yoan, mostrano l’ex difensore del Chelsea lanciare scarpre contro l’animale e inseguirlo in una stanza. Il «West Ham United condanna senza riserve le azioni di Kurt Zouma nel video che ha circolato», ha fatto sapere in un comunicato la società, che in estate ha acquistato il giocatore per quasi 30 milioni di sterline. «Abbiamo parlato con Kurt e affronteremo la vicenda a livello interno, ma vogliamo che sia chiaro che in nessun modo giustifichamo la crudeltà contro gli animali».

La Metropolitan Police ha fatto sapere che non sarà aperta un’inchiesta su questa vicenda.

