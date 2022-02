COM'E' POSSIBILE CHE IL PRINCIPE CARLO FOSSE ALL'OSCURO DI QUELLO CHE FACEVA IL SUO BRACCIO DESTRO? - DOVRÀ SPIEGARLO A SCOTLAND YARD, CHE VUOLE ASCOLTARLO COME TESTIMONE NELL'INCHIESTA SU MICHAEL FAWCETT, EX PRESIDENTE DELL'ENTE DI BENEFICENZA DA LUI PRESIEDUTO, ACCUSATO DI AVER ACCETTATO DENARO DA UN MILIARDARIO SAUDITA IN CAMBIO DEL CAVALIERATO E DELLA CITTADINANZA BRITANNICA - E LA POLIZIA POTREBBE SENTIRE ANCHE HARRY...

Il principe Carlo con Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz

Il principe Carlo sarà interrogato dalla polizia di Scotland Yard nell’ambito dell’inchiesta su Michael Fawcett, ex braccio destro del principe, accusato di aver accettato denaro da un miliardario saudita in cambio della cittadinanza inglese e di titoli reali.

La bomba per Buckingham Palace arrivano meno di 24 ore dopo l’accordo sottoscritto dal principe Andrea, fratello di Carlo, con Virginia Giuffre Roberts, la donna che lo aveva trascinato in tribunale a New York accusandolo di aver abusato di lei quando era ancora minorenne. Secondo la stampa inglese il duca di York dovrà versare 12 milioni di sterline per chiudere la vicenda, e la regina è stata costretta a tirarne fuori di tasca 2. Gli inglesi hanno già chiesto un'inchiesta per capire da dove provengano i fondi di Andrea.

L’indagine della polizia sull'assistente di Carlo nasce da un’inchiesta del Mail on Sunday. Fawcett, amministratore delegato dell’ente di beneficenza del principe, si sarebbe offerto di aiutare il miliardario saudita Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz a diventare cavaliere, sostenendo la sua richiesta di cittadinanza inglese, in cambio di generose donazioni alla fondazione di beneficenza di Carlo, tra cui 1,5 milioni di sterline a progetti di restauro di particolo interesse per il principe.

Michael Fawcett

Da Palazzo hanno subito fatto sapere che il principe era ignaro di tutto e hanno offerto tutto il supporto possibile alla polizia. Ma l’inchiesta rischia di trascinare Carlo in una vicenda che potrebbe rovinare il Giubileo di Platino della regina.

Al principe, che ha insignito il miliardario del titolo durante una cerimonia privata a Buckingham Palace nel 2016 e lo ha incontrato più volte privatamente, verrà chiesto probabilmente conto delle informazioni in suo possesso.

Scotland Yard potrebbe interrogare anche il principe Harry. Il figlio di Carlo, infatti, ha incontrato Mahfouz nel 2013 ed è stato fotografato mentre gli stringeva la mano dopo che il miliardario aveva donato 50.000 sterline alla sua organizzazione di beneficenza.

Il Sunday Times aveva rivelato a dicembre che i due si erano incontrati in un pub di Chelsea, a West London, di proprietà di Mark Marko Dyer, un ex scudiero reale che Harry considera un «secondo padre». Un portavoce del principe Harry ha detto che «il Duca e i suoi consiglieri, così come la sua organizzazione no profit Sentebale, hanno interrotto i legami con Mahfouz e i suoi soci nel 2015, non accettando più ulteriori donazioni e interrompendo qualsiasi piano per un evento di raccolta fondi tra crescenti preoccupazioni sulle sue motivazioni. Il Duca aveva programmato un incontro con questo donatore quasi otto anni fa, non lo ha presentato a nessun membro della famiglia reale ed ha espresso preoccupazione per il donatore».

il principe harry e bin mahfouz

Nonostante le smentite, l'ex sergente investigativo del Met Steve Morris ha dichiarato: «Sia il principe Carlo che il principe Harry dovrebbero essere interrogati senza dubbio. Fa tutto parte dell'indagine, è una prova vitale per mostrare il quadro di come si sarebbe infiltrato nell'ente di beneficenza. Dovrebbero parlare con entrambi almeno come testimoni. Gli agenti dovrebbero recarsi presso il loro indirizzo, o loro dovrebbero essere invitati a presentarsi presso una stazione di polizia per rilasciare quella che viene chiamata una dichiarazione della Sezione 9, puramente come testimone in questo momento».

michael fawcett

Anche se presiede l’ente, si ritiene che Carlo non si occupi di governance né superviosini le attività quotidiane. Ma secondo l’ex ministro dei liberaldemocratici Norman Baker, che l’anno scorso ha presentato la denuncia penale a carico di Fawcett e del principe, è difficile credere che il principe potesse essere completamente all’oscuro della vicenda.

