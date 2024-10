17 ott 2024 15:05

COM'È DISUMANO LEI! - UN INFORMATICO AMERICANO CONDIVIDE SUI SOCIAL IL "MESSAGGIO D'ADDIO" CHE HA RICEVUTO DAL SUO TELEFONINO: "NON STIAMO PIÙ ASSIEME, RIVOGLIO INDIETRO LE MIE COSE" - È STATO MOLLATO DA UN PROGRAMMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE, COME NEL FILM "HER"? NO, SI TRATTA DEL SOFTWARE DELLA APPLE, "INTELLIGENCE TEXT SUMMARY" CHE HA FATTO UN RIASSUNTO DEGLI ULTIMI MESSAGGI CHE LA COMPAGNA GLI AVEVA INVIATO - LA SUA STORIA HA SCATENATO IL DIBATTITO SUL MODO IN CUI L'IA CI TRASMETTE COMUNICAZIONI PERSONALI, SENZA TENER CONTO DELLA SENSIBILITÀ UMANA, E SU...