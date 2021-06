Alberto Francavilla per www.blitzquotidiano.it

UOMO CADE DAL MONOPATTINO A MONZA E GLI RUBANO IL MEZZO

Cade dal monopattino a Monza, ma le persone che accorrono non lo soccorrono. Anzi, gli rubano il mezzo e scappano via. E pazienza se l’uomo, dopo aver battuto la testa, è finito anche in coma.

Com’era la storia del “saremo tutti migliori” dopo il Coronavirus? Ecco un piccolo esempio di come erano tutte speranze mal riposte. E non perché sia colpa del Covid. Ma perché, ieri come oggi, le cose restano uguali.

Non è servita la pandemia a far aumentare il senso civico. Anzi, in alcuni casi (leggi popolo della movida che picchia le forze dell’ordine) ha aumentato il senso di frustrazione.

Un uomo di 33 anni, originario dello Sri Lanka, è finito in coma dopo essere caduto dal monopattino, a Monza. Mentre era a terra esanime per un forte trauma cranico, un uomo si è avvicinato e gli ha rubato il mezzo di trasporto elettrico. La polizia sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per rintracciarlo. Il 33enne al momento ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Gerardo.

Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti i soccorritori e gli agenti della Questura di Monza, per il sospetto investimento di un pedone. Il 33 enne è stato ricoverato al San Gerardo dove ora è nel reparto di Neurochirurgia.

IL LADRO DEL MONOPATTINO RICONOSCIBILE GRAZIE ALLE TELECAMERE DI SICUREZZA

Visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, è emersa la reale dinamica dei fatti, ovvero una caduta accidentale e il furto. La Questura sta indagando per risalire all’identità del ladro, che sarebbe ben visibile e quindi facilmente riconoscibile, nelle immagini catturate dalle telecamere.