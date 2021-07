COM'È MORTO DAVVERO IL CARABINIERE EUGENIO FASANO? - LA PROCURA INDAGA PER OMICIDIO COLPOSO SU UN CASO DEL 2019: IL MARESCIALLO FASANO SI SENTÌ MALE DURANTE UNA PARTITA A CALCETTO CON I COLLEGHI A ROMA, MA I FAMILIARI HANNO FATTO DENUNCIA PER I SEGNI DI UN'AGGRESSIONE SUL SUO CORPO - COSTOLE FRATTURATE, UN'ARTERIA ROTTA, UN POLMONE E LO STERNO PERFORATI: FORSE CI FU QUALCOSA IN PIÙ DI UNA MANOVRA DI SOCCORSO MALDESTRA...

Estratto di un articolo di Andrea Ossino per “la Repubblica”

il maresciallo eugenio fasano 6

Si era appena tolto le scarpette da calcetto con cui aveva giocato sui campi del circolo "Antico tiro al volo", quando ha perso i sensi. Un malore alla fine di una partitella tra colleghi si è trasformato in tragedia due giorni dopo, quando il maresciallo Eugenio Fasano è morto all'ospedale Umberto I di Roma.

il maresciallo eugenio fasano 5

Una morte avvenuta due anni e mezzo fa, il 24 gennaio 2019, ma sulla quale ancora non c'è chiarezza. Un primo tassello verso la verità lo ha messo la denuncia dei familiari, convinti che «l'arresto cardio-circolatorio in infarto miocardio acuto» diagnosticato al maresciallo sia stato in realtà scatenato dalle gravi lesioni indicate nella sua cartella clinica: almeno 11 costole fratturate, un'arteria rotta, un polmone e lo sterno perforati, che farebbero pensare a «un'aggressione violenta», non solo a una manovra di soccorso maldestra.

il maresciallo eugenio fasano 3

Il caso è approdato sul tavolo dei magistrati che seguono i reati militari e su quello della sostituta procuratrice Roberta Capponi, che ipotizza un reato preciso: omicidio colposo. L'inchiesta è in corso e mira a rispondere alle domande che la cognata della vittima, Teresa Afiero, ha sollevato nella denuncia scritta con l'avvocato Donato Santoro.

il maresciallo eugenio fasano 2

Mentre i colleghi di Fasano sono addolorati per una ferita ancora aperta, e adesso ampliata dalla risonanza di quella che considerano una tragedia, la famiglia punta il dito sui tanti punti ancora oscuri di questa storia.

il maresciallo eugenio fasano 1

Eugenio Fasano, 43 anni, era arrivato a Roma da Napoli nel 2006 e aveva fatto strada fino a diventare maresciallo. Alle 14 del 22 gennaio, entra in campo nel rinomato circolo dei Parioli. Da quel momento i familiari non hanno più sue notizie. E ad oggi non sono ancora riusciti a capire con chi Eugenio abbia giocato la sua ultima partita. Non ha saputo dirglielo neanche il collega carabiniere che dopo la morte di Eugenio ha restituito loro le sue cose.

il maresciallo eugenio fasano 4

La cognata di Fasano sa solo che quel giorno, verso le 16,20, mentre è a casa di sua sorella, arriva la telefonata di un capitano dei carabinieri: Eugenio si è «sentito male durante la partita», sta per essere trasportato all'Umberto I e una macchina di servizio è pronta per accompagnare la donna in ospedale.

Leggi l'articolo completo su:

https://roma.repubblica.it/cronaca/2021/07/29/news/roma_il_giallo_del_maresciallo_morto_dopo_la_sfida_a_calcetto_con_i_carabinieri_la_famiglia_chi_sa_parli_-312153519/