COM’È DIFFICILE ESSERE UNA JOBS - EVE JOBS, LA FIGLIA MINORE DEL FONDATORE DELLA APPLE, HA GIÀ CAPITO COME FARE SOLDI SFRUTTANDO IL NOME DI PAPÀ: A 23 ANNI È TRA LE CINQUE CAVALLERIZZE PIÙ FAMOSE AL MONDO, SI STA FACENDO LARGO SULLE PASSERELLE ED È STATA PAPARAZZATA INSIEME A SBEVAZZARE CON NAOMI CAMPBELL. HA UN FIDANZATO FAMOSO E SI DIVIDE TRA FRANCIA E USA – LA MADRE HA DETTO CHE NON LE LASCERÀ UN CENTESIMO DELL’EREDITÀ DEL PADRE, MA STATE TRANQUILLI: NON MORIRA' DI FAME VISTO CHE…

Anna Guaita per “Il Messaggero”

eve jobs 5

Non erediterà nulla dell'immenso patrimonio che il padre ha lasciato, ma Eve Jobs è ben avviata a diventare ricca di suo. La figlia più piccola del fondatore della Apple ha solo 23 anni ma è già nota per essere una dei cinque migliori cavallerizzi al mondo, carriera che le è valsa numerose vittorie con premi molto ricchi in concorsi internazionali nonché varie medaglie come parte della squadra nazionale Usa. Ma da quest' anno la bionda californiana ha anche fatto i suoi primi passi sulle passerelle più esclusive della moda francese alla presentazione delle linee primavera-estate 2022.

eve jobs 12

IL SUCCESSO Eve ha sfoggiato con l'eleganza della veterana minigonne attillate per il marchio parigino Coperni. Il suo successo è stato tale che la rivista Tatler, bibbia della moda e dei pettegolezzi, l'ha eletta «next generation It Girl». Il mondo del glamour l'aveva notata grazie a una campagna fotografica dei prodotti di bellezza Glossier, che l'anno scorso aveva segnato il suo debutto nella pubblicità dopo la laurea in scienze della tecnologia a Stanford.

eve jobs 2

Qualche maligno aveva notato che Eve si era laureata con un anno di ritardo rispetto ai suoi coetanei, ma il ritardo l'aveva accumulato appena uscita dal liceo per dedicarsi un anno intero alla carriera di cavallerizza e perfezionare il salto, in cui è diventata eccezionalmente brava al punto di essere considerata la seconda per bravura nel mondo nella sua fascia d'età. Eve Jobs non è certo l'unica giovane del jet set a diventare una stella dell'equitazione. Anche Jennifer Gates, figlia di Bill Gates e Giorgina Bloomberg, è un'abile cavallerizza.

Ma nessuna di loro può sperare in una carriera nell'alta moda. Nella settimana di sfilate parigine, Eve è salita sulla passerella insieme alle grandi star del momento, come Gigi Hadid. I paparazzi l'hanno vista poi festeggiare sottobraccio a Naomi Campbell. Eve, che da qualche mese fa coppia fissa con il fascinoso cantante e influencer Harry Hudson, ha anche scaricato sul suo profilo Instagram una serie di foto della sfilata e della campagna pubblicitaria Glossier. Spesso la giovane neo-modella pubblica anche immagini del suo appartamento a Parigi e del ranch in Florida che la madre le aveva comprato anni fa perché potesse allenarsi all'equitazione.

steve jobs laurene powell jobs

LA PIÙ PICCOLA Eve è la figlia più piccola di Steve Jobs e Laurene Powell. La coppia si conobbe a Stanford, quando lui, invitato per un intervento, vi conobbe la giovane Laurene. Era il 1989, e Jobs aveva alle spalle un'altra relazione, con Chrisann Brennan, dalla quale aveva avuto una figlia, Lisa. Steve e Laurene divennero una coppia quasi subito e si sposarono nel 1991. Dall'unione nacquero Reed che ha oggi 30 anni, Erin di 26 anni e Eve di 23. Eve aveva appena due anni quando scoprì di amare i cavalli e 6 quando cominciò a prendere lezioni di equitazione, un'attività che la consolava proprio mentre il padre stava spegnendosi dopo una lotta lunga vari anni contro il cancro.

eve jobs 15

A parte un lascito alla figlia Lisa, l'intero patrimonio che Steve e Laurene avevano accumulato andò a Laurene. Si tratta di 35 miliardi di dollari in azioni Apple, ma anche in altri investimenti. Laurene ha già detto che non intende lasciare quasi nulla ai figli: «Diventare ricchi grazie a un'eredità non è giusto» ha affermato. Ma questo non vuol dire che i figli vivano nelle ristrettezze. Scuole esclusive, appartamenti, viaggi e vita dorata non vengono loro lesinati. Ed Eve sembra una delle più agguerrite nel desiderio di affermarsi da sola.

eve jobs 8 eve jobs 16 eve jobs con iphone in croazia eve jobs 4 laurene powell e steve jobs 1 steve jobs e la moglie laurene powell e steve jobs 2 i complottisti avvistano steve jobs in egitto steve jobs 2 eve jobs 1 eve jobs 10 eve jobs 11 eve jobs 13 eve jobs 14 eve jobs 17 eve jobs 18 eve jobs 19 eve jobs 3 eve jobs 20 eve jobs 6 eve jobs 7 eve jobs 9