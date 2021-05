Emilio Orlando per www.leggo.it

Roma, incidente sul Grande Raccordo Anulare nel primo pomeriggio di giovedì 6 maggio. Lo schianto ha coinvolto un carro attrezzi ed una moto, causando la morte di due ragazzi. Le vittime sono Giorgia Albano e Simone Piromalli, quest'ultimo era il testimone chiave del processo per l'omicidio di Luca Sacchi.

L'incidente è avvenuto in carreggiata interna, all'altezza del chilometro 27,300, tra l'uscita 11 Nomentana e l'uscita 12 Centrale del Latte. Dalle prime ricostruzioni, la moto su cui viaggiavano i due giovani si sarebbe schiantata, a ridosso della corsia d'emergenza, con un carroattrezzi. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il personale del 118 e la Polizia Stradale per gli accertamenti della dinamica. Per tutto il primo pomeriggio di oggi il traffico in carreggiata interna è rimasto bloccato, con code lunghe diversi chilometri, fin dall'uscita 5 (Cassia Veientana).

Una delle vittime, Simone Piromalli appunto, era rimasto coinvolto a Roma, anche nel caso delle corse clandestine d'auto a Talenti lo scorso gennaio: tra i coinvolti, proprio il testimone dell'omicidio Sacchi.

Un grave incidente avvenuto il 21 gennaio scorso aveva visto protagonista anche Simone Piromalli: il 21enne, già al centro dell'omicidio Luca Sacchi. L’episodio era avvenuto intorno alle 1,30: due auto, tra cui una Fiat 500, sfrecciavano davanti il locale Lo Zio d’America e la 500 era andata a sbattere contro un’Alfa Romeo Mito, parcheggiata nei pressi con all’interno una donna.

