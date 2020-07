DAGONEWS

ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump

Quando a Jeffrey Epstein venne chiesto chi era Ghislaine Maxwell lui risposte semplicemente: «È la mia migliore amica». Era il 2003 e lo scandalo non era ancora esploso.

All’epoca sembrava che lei fosse la persona che organizzava la sua agente e lo introduceva nei salotti dell’alta società newyorkese. Ma c’era molto di più. Nulla ancora si sapeva del loro rapporto perverso.

Ma ora che la bomba è deflagrata la domanda è: perché la figlia di un editore, una socialite inglese in vista, si sia trasformata in una pappona?

ghislaine maxwell con il padre

La figlia prediletta del magnate dell’editoria Robert Maxwell aveva ricevuto un'educazione nelle migliori scuole: aveva frequentato il Marlborough College e poi l'Università di Oxford prima di trasferirsi a Londra negli anni '80 per fondare il Kit Kat Club, che pretendeva di essere la versione femminile dei club dove si riuniscono i potenti. Ha poi lavorato per il quotidiano di suo padre "The European" ed è stata nominata direttrice della squadra di calcio Oxford United, di proprietà di famiglia.

ghislaine maxwell con i genitori

Questa felice esistenza è andata in frantumi nel novembre 1991 quando suo padre è annegato dopo essere misteriosamente ''caduto'' dallo yacht Lady Ghislaine. Ben presto è emerso che il suo impero era costruito sui proventi della criminalità organizzata.

È emerso che, senza un'adeguata autorizzazione preventiva, Maxwell aveva utilizzato centinaia di milioni di sterline dai fondi pensione delle sue società per sostenere le azioni del gruppo Mirror e salvare le sue società dal fallimento

ghislaine maxwell e le sorelle

Mentre il nome della sua famiglia affondava, Ghislaine decise di trasferirsi a New York, dove si stabilì in un piccolo appartamento e iniziò a reinventarsi come socialite.

Lì a nessuno interessava dei suoi scandali di famiglia e la sua rete di contatti in vista negli Usa non l’ha mai abbandonata. A 30 anni conobbe Epstein. Fu attratta dalla somiglianza con suo padre e ben presto i due furono inseparabili. C’è chi ha raccontato che lei era distrutta e inconsolabile per la morte del padre e che Epstein l’ha salvata.

La loro storia d'amore presto si trasformò in un’amicizia perché Epstein non voleva legarsi con una sola donna.

ghislaine maxwell e la principessa diana

Per gli estranei, Ghislaine era una sorta di confidente che lo aiutava a gestire i suoi contatti, i viaggi e l’agenda, un ruolo che avrebbe ricoperto per più di un decennio, introducendo Epstein ai Clinton, ai Kennedy e ad altri leader mondiali.

Il suo rapporto con il principe Andrea, che Ghislaine conobbe attraverso Sarah Ferguson, fece entrare Epstein nei circoli reali. All'inizio degli anni 2000 fu invitato a Balmoral, così come alla festa di compleanno della figlia del duca.

In cambio dei suoi contatti, Epstein ha dato a Ghislaine uno stile di vita esagerato, ben oltre quello che si poteva permette con gli 80mila dollari all’anno del suo fondo fiduciario. Il resto è storia e adesso tocca a Ghislaine fornire i tasselli mancanti del puzzle.

ghislaine maxwell ghislaine maxwell e il principe andrew foto di epstein con ghislaine maxwell donald e melania trump con jeffrey epstein e la compagna ghislaine maxwell a mar a lago nel 2000 ghislaine maxwell jeffrey epstein e ghislaine maxwell ghislaine maxwell GHISLAINE MAXWELL ghislaine maxwell e elon musk il principe andrea e ghislaine maxwell il principe andrew, virginia giuffre, ghislaine maxwell jeffrey epstein e ghislaine maxwell ghislaine maxwell al matrimonio di chelsea clinton 1 ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell con donald trump e melania il ritratto di ghislaine maxwell nuda nella casa di palm beach di jeffrey epstein ghislaine maxwell 1 ghislaine maxwell e donald trump ghislaine maxwell e naomi campbell ghislaine maxwell 2 jeffrey epstein donald trump