1. YACHT AFFONDATO S’ALLARGA L’INCHIESTA ALTRI TRE MARINAI NEL MIRINO DEI PM

Estratto dell’articolo di Francesco Patané per “la Repubblica”

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

Si allarga l’inchiesta sul naufragio del Bayesian: oltre al comandante James Cutfield, indagato per naufragio e omicidio plurimo colposi, la procura di Termini Imerese ha acceso i riflettori su altri tre membri dell’equipaggio: il primo ufficiale e comandante in seconda Tijs Koopmans, l’ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith, di turno in plancia la notte del disastro costata la vita a sette persone.

[…] Matthew Griffith quella notte era di turno in plancia e aveva a disposizione le più avanzate tecnologie per prevedere una tempesta e mettere in atto le contromisure a salvaguardia della nave e dei passeggeri.

?? yacht bayesian

Eaton sovrintendeva la sala macchine del veliero, il cuore del Bayesian. Appurato che il portellone del vano che ospita il tender non era chiuso e si è allagato, ora gli inquirenti vogliono capire come l’acqua abbia potuto invadere l’attigua sala macchine. A dividere i due ambienti c’è una porta che sarebbe stata lasciata aperta.

Anche perché vigili del fuoco e guardia costiera sono concordi nel ritenere che determinante per l’affondamento sia stato l’allagamento della sala macchine con conseguente blackout elettrico.

I MOVIMENTI DEL BAYESIAN PRIMA DELL AFFONDAMENTO

[…] gli investigatori hanno individuato in Cutfield, Griffith ed Eaton i tre elementi che potrebbero avere responsabilità nella ormai certa catena di errori e comportamenti scorretti di quella maledetta notte. […]

2. Veliero, capitano indagato «Allarme dato in ritardo» Nei guai anche il suo vice

Estratto dell’articolo di Valentina Errante per “il Messaggero”

ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 1

[...] L'inchiesta sull'affondamento dello yacht e la morte delle sette vittime coinvolgerebbe anche Tijs Koopmans, ufficiale capo della barca colata a picco nello specchio d'acqua davanti al molo di Porticello, nel territorio di Santa Flavia, in provincia di Palermo, all'alba di lunedì 19 agosto. Tanto che sarebbero stati notificati altri atti.

[…] Il comandante ha […] risposto alle domande sulle manovre per contrastare la furia del vento mentre la barca era all'ancora […]. Nonostante la sua lunga esperienza in mare, avrebbe dichiarato di non essersi accorto dell'arrivo della tempesta, che non sarebbe stata segnalata dai bollettini meteo.

sommozzatori cercano i corpi dei passeggeri dello yacht bayesian

Una ricostruzione che tuttavia non coincide con le testimonianze dei residenti e dei pescatori di Porticello, rimasti tutti ormeggiati in porto quella sera, che hanno confermato come nella zona fosse chiaro l'arrivo di un fortunale, annunciato da numerosi fulmini e forti raffiche di vento. Tanto più che, mentre a bordo c'era una festa, già a mezzanotte, il vento si era già alzato, mentre in cielo si vedevano chiaramente i lampi che annunciavano il temporale. […]

3. IL COMANDANTE DEL BAYESIAN COME SCHETTINO "HA ABBANDONATO I PASSEGGERI DEL VELIERO"

Estratto dell’articolo di Riccardo Arena per “La Stampa”

lo yacht bayesian.

James Cutfield non è riuscito a evitare il naufragio, ha lanciato l'allarme in netto e inspiegabile ritardo, non ha fatto tutto quel che doveva per salvare più ospiti possibile, si è allontanato dalla nave che affondava mentre mancavano all'appello sei passeggeri su dodici e il cuoco.

Totale sette morti su ventidue persone a bordo: il comandante del Bayesian adesso risponde formalmente di queste vite perdute, lui e non solo lui. Altri indagati potrebbero aggiungersi all'elenco […]: […] potrebbe toccare a tutti dover spiegare come mai, durante la tempesta improvvisa che ha colpito la rada di Porticello, la fuga sia riuscita a nove membri dell'equipaggio su dieci, perché le aperture del 56 metri di proprietà di Mike Lynch [...] non fossero con ogni probabilità del tutto sigillate, perché la deriva mobile fosse per oltre metà ritirata, cosa che avrebbe tolto stabilità alla nave, munita di un albero da 75 metri.

ricerche dopo il naufragio dello lo yacht bayesian a palermo 3

Oggi Cutfield sarà sentito per la seconda volta, la prima da indagato: difficile [...] che gli avvocati Giovanni Rizzuti e Aldo Mordiglia gli consiglino di rispondere alle domande del procuratore Ambrogio Cartosio e del sostituto Raffaele Cammarano.

[….] Ma fra le primissime cose da spiegare ci sarebbe perché, nonostante la tempesta si fosse scatenata attorno alle 3,50, l'allarme col primo razzo fosse partito quasi un'ora dopo, alle 4,34.

mike lynch con la moglie angela bacares

La nave era entrata prestissimo in gravissima crisi: la burrasca, il downburst violento e improvviso, aveva scatenato venti a cento orari, aveva portato il Bayesian a scarrocciare, a girare su se stesso, fino all'affondamento, che è avvenuto alle 4,06, dopo 16 terribili minuti di agonia. Perché l'allarme solo dopo altri 28 minuti? Perché cinque delle sette vittime, Lynch, Morvillo, Bloomer e le mogli degli ultimi due, erano tutti in una stessa cabina e non sono stati aiutati a uscire?

I pm sanno [… se e cosa ci fosse di aperto nello scafo: il vano tender è il maggiore indiziato, le porte stagne non avrebbero funzionato a dovere, facendo allagare la vicina sala macchine e mandando l'impianto elettrico in tilt, cosa che ha reso la barca ingovernabile.

Per questo è nel mirino di chi indaga, oltre al primo ufficiale olandese Tijs Koopmans, anche l'inglese Tim Parker Eaton, che aveva il ruolo di ufficiale ingegnere. C'era pure un marinaio di guardia e non avrebbe dato l'allarme sulla violenza della tempesta. È a loro che si potrebbero estendere gli avvisi di garanzia della Procura.

jonathan bloomer

Su Cutfield soprattutto gravano quei 28 minuti di silenzio, tra l'affondamento e l'allarme: perché così tardi? Speravano forse, i superstiti, di trovare in mare tutti coloro che non rispondevano più? E il comandante poteva salvare se stesso senza provare a salvare gli altri?

I sommozzatori ieri sono tornati a immergersi: cercavano altre prove, dovevano scattare altre foto da contestare agli indagati. […]

