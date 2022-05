12 mag 2022 08:54

IL COMANDANTE DEI MARINES UCRAINI CHE DIFENDONO MARIUPOL, SERHIY VOLYNA, SI È RIVOLTO SU TWITTER A ELON MUSK PER CHIEDERE AIUTO PER L'EVACUAZIONE DALL'ACCIAIERIA AZOVSTAL: "DICONO CHE SEI STATO TELETRASPORTATO DA UN ALTRO PIANETA PER INSEGNARE ALLE PERSONE A CREDERE NELL'IMPOSSIBILE... AIUTACI A USCIRE DA AZOVSTAL IN UN PAESE TERZO. SE NON TU CHI?"