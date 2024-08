IL COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN NAUFRAGATO IN TRE MINUTI NON LA RACCONTA GIUSTA

JAMES CUTFIELD, COMANDANTE DELLO YACHT BAYESIAN

Estratto da www.corriere.it

Un comandante di esperienza. Così viene descritto James Cutfield, 51 anni, il capitano della Bayesian, la barca a vela affondata all'alba di lunedì a Porticello, nel palermitano. Ieri sera l'uomo, di nazionalità neozelandese e originario di North Shore (Auckland), è stato interrogato a lungo dai magistrati della Procura di Termini Imerese che conducono l'inchiesta sul naufragio.

CHI È JAMES CUTFIELD

La testata neozelandese «NzHerald» riporta alcune dichiarazioni del fratello di Cutfield, Mark. Lui descrive il 51enne come «un marinaio esperto» che da circa otto anni lavora come comandante per le barche di lusso. Prima di essere assunto alle dipendenze di Mike Lynch, aveva prestato servizio, sempre come comandante, per un miliardario turco.

LA TRAGEDIA DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO

[…] In gioventù, inoltre, ha gareggiato come velista. Cutfield, insomma, avrebbe anni di esperienza con le grandi imbarcazioni. Inoltre, dovrebbe conoscere bene il Mar Mediterraneo, in cui risiede e lavora ormai da tempo.

Il capitano dopo il naufragio

[…] «Ho parlato telefonicamente con sua moglie Cristina, che mi ha rassicurato sulle sue condizioni». La donna ha raggiunto la Sicilia da Maiorca, dove la coppia risiede, per stare vicino al marito in queste difficili ore.

ARTICOLI CORRELATI

mike lynch YACHT BAYESIAN affondamento dello yacht bayesian il veliero bayesian poco prima di colare a picco davanti a porticello, palermo L AFFONDAMENTO DELLO YACHT BAYESIAN A PALERMO ricerche dei dispersi dello yacht bayesian 1 yacht bayesian ricerche dei dispersi dello yacht bayesian recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello recupero dei corpi dallo yacht bayesian a porticello 2