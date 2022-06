PER COMBATTERE IL CALDO TORRIDO FATEVI UNA LIMONATA, MA NON QUELLA DI HEMINGWAY! – LO SCRITTORE TOMMASO MELILLI: “NELLO SLANG AMERICANO, ESISTE UN'ESPRESSIONE PIUTTOSTO DIVERTENTE: ‘HEMINGWAY’S LEMONADE’, OVVERO IL WHISKY. BERE ALCOL QUANDO FA CALDO È UNA PESSIMA IDEA, MA LA NOSTRA CIVILTÀ SEMBRA ESSERE CLAMOROSAMENTE IMPREPARATA AL RECUPERO DEI LIQUIDI” – ECCO UNA RICETTA PER LA LIMONATA PERFETTA!

Tommaso Melilli per “il Venerdì di Repubblica”

ernet hemingway alcol 4

Tra le altre cose, Ernest Hemingway è noto per essere stato un grande bevitore. Questo fatto, unito all'intramontabile fascino della sua figura, ha avuto un'influenza non trascurabile nel mondo della mixologia, che è l'arte di fare i cocktail.

Hemingway aveva una predilezione per i superalcolici molto forti e secchi, di cui ha per così dire approfondito la conoscenza nei vari luoghi dove ha vissuto. Per esempio, pare che il nostro abbia inventato la più drastica variante del Martini cocktail, che contiene solo gin e vermut, ma in proporzioni abbastanza impressionanti, e cioè 15 parti di gin e 1 di vermut.

ernet hemingway alcol 3

Hemingway dedicò il cocktail al generale Montgomery, perché costui riteneva che 15 contro uno fosse la proporzione ideale fra le truppe per cominciare una guerra. Gli anni cubani hanno poi prodotto il più famoso cocktail inventato da Hemingway, che è una variante molto fresca (e di nuovo tremendamente alcolica) del daiquiri.

Nello slang americano, esiste un'espressione piuttosto divertente, e cioè Hemingway's lemonade. La limonata di Hemingway, com'è facile intuire, indica in senso antifrastico il whisky e i forti liquori in genere. L'estate che ci aspetta quest' anno, come quelle precedenti, si annuncia preoccupantemente calda e torrida, e questo porta con sé la tendenza a bere, in particolare a bere alcol, che ci illude di rinfrescarci ma soprattutto di darci un sollievo generico e diffuso.

ernet hemingway alcol 1

Bere alcol quando fa caldo è ovviamente una pessima idea, ma la nostra civiltà (e in particolare l'offerta commerciale) sembra essere clamorosamente impreparata al necessario e indispensabile recupero dei liquidi. Perché le bevande analcoliche disponibili sul mercato, nei bar e sugli scaffali tendono a sostituire l'alcol con un'altra droga, e cioè lo zucchero.

L'alternativa è l'acqua, ma l'acqua è noiosa, e spesso imbarazzante da ordinare all'aperitivo. Benché la maggior parte delle acque dei rubinetti di casa nostra siano ampiamente potabili e gratis, molti di noi hanno ancora forti resistenze a berla ogni giorno. È giunto il momento di imparare a fare, almeno a casa, la limonata perfetta.

limonata 3

2 - LA RICETTA

GLI INGREDIENTI:

2 limoni non trattati

1 rametto di basilico o di menta fresca

1 cucchiaino di acqua di rose (o di fiori d'arancio)

Ghiaccio

COME PROCEDERE

limonata 2

Lavate i limoni e rimuovete la scorza con un pelapatate. Immergete la scorza in una caraffa vuota. Spremete i limoni in un colino per scartare i semi, e versate il succo nella caraffa. Lavate il basilico (o la menta) e aggiungetelo intero nella caraffa col succo. Aggiungete infine l'acqua di rose o di fiori d'arancio: hanno la preziosa funzione di dare una sensazione zuccherata anche quando lo zucchero non c'è. Mescolate, poi riempite la caraffa d'acqua del rubinetto, aggiungete il ghiaccio e mescolate di nuovo. Bevetene irresponsabilmente. Negli usa l'hemingway' s lemonade è il whisky. ma con l'estate torrida in arrivo avremo bisogno di un drink più salutare caldo torrido preferiamo la vera limona

