Dagotraduzione dal New York Post

Natalie Wood

La morte per annegamento di Natalie Wood nel 1981 è rimasta, per quattro decenni, uno dei grandi misteri di Hollywood. Ma sua sorella Lana Wood ha le idee chiare sul colpevole: il marito, Robert Wagner.

«Non credo che sia stato predemitato» ha detto Lana, 75 anni, al Post. «Ma questo non significa che non penso che l’abbia fatto: certo che lo ha fatto!». Lana ha scritto un libro, “Little Sister. My investigation into the Mysterious Death of Natalie Wood”, in uscita martedì negli Stati Uniti. In parte memoriale e in parte indagine su un vero crimine utilizzando nuove prove raccolte dai detective della omicidi, il libro mira a dissipare il mito e a illuminare i fatti che circondano la morte di Natalie.

Lana Wood

Nel libro, Lana racconta anche che la sorella fu aggredita sessualmente quando era ancora adolescente da Kirk Douglas, confermando una delle più vecchie dicerie di Hollywood. Secondo Lana, la madre Maria avrebbe lasciato la sedicenne Natalie allo Chateau Marmont per incontrare Douglas, allora un attore molto importante. Quando Natalie finalmente tornò, Lana stava dormendo in macchina: era scapigliata e sconvolta, e in seguito le raccontò quello che era successo.

«Ho bussato alla porta a cui la mamma mi ha detto di andare, e la cosa successica che ho saputo è stata che Kirk Douglas mi stava introducendo nella sua suite» le ha detto. Poi Natalie aveva iniziato a piangere e a mormorare sommessamente: «Mi ha ferita, Lana… È stata un’esperienza fuori dal corpo. Ero terrorizzata. Era confusa».

Natalie Wood e Roger Wagner con le figlie

«Questo ha davvero influenzato tutta la sua vita, come ha guardato le cose, come le ha percepite» ha ricordato Lana. Ma Natalie non ha fatto nulla al riguardo «perché mia madre le ha detto che avrebbe rovinato la sua carriera, non avrebbe mai più lavorato».

Poi il racconto della morte della sorella. La mattina del 29 novembre 1981 Lana è stata svegliata da una telefonata, e poi da un urlo straziante. La madre, che aveva risposto, era per terra, in lacrime, con il telefono ancora in mano.

Natalie, in quel momento, doveva essere su uno yacht con il marito attore, Robert Wagner, e il suo amico Christopher Walken. «Hanno trovato il suo corpo questa mattina», le ha spiegato l'amica che aveva telefonato. «A riva su Catalina [isola]».

All'inizio Lana non ci credeva. Poi ha acceso la TV. Secondo le ultime notizie, Natalie era scomparsa dallo yacht durante la notte, presumibilmente prendendo un gommone - avrebbe detto in seguito suo marito - per "festeggiare". Il suo cadavere è stato trovato a galleggiare nell'acqua la mattina dopo, in camicia da notte, calzini e piumino.

Natalie Wood il giorno del suo matrimonio

Secondo “Natalie Wood: What Remains Behind ", un documentario del 2020 realizzato dalla figlia di Wood, Natasha Gregson Wagner, i tre erano parecchio ubriachi quando sono tornati sullo yatch dopo aver cenato in un ristorante sulla terraferma (Il rapporto tossicologico di Wood ha rivelato un contenuto di alcol nel sangue dello 0,14 percento). Nel documentario, Wagner dice che lui e Walken hanno litigato, ma entrambi pensavano che Natalie fosse al sicuro sulla barca. Sono andati a cercarla poco dopo le 23 e, a quanto pare, hanno scoperto che il gommone era scomparso.

«Nessuna delle cose che [Wagner, Walken o lo skipper dello yacht] ha detto o che la polizia ha detto in quel momento mi suonava vera», ha detto Wood al The Post. «Le cose che sostenevano Natalie avesse fatto» - cioè che l'attrice, in camicia da notte, avesse portato il gommone a "festeggiare" tra le barche parcheggiate nel porto - «per me avrebbero anche potuto dire che stava cercando di volare su un altro pianeta. Erano totalmente fuori dal personaggio».

Natalie Wood e Christopher Walken

Un rappresentante di Wagner non ha commentato. Nei mesi successivi, Lana ha cercato di ottenere più risposte da Wagner, ma lui ha rapidamente tagliato fuori Lana dalla sua vita, dicendole di contattarlo solo tramite il suo avvocato.

Ma 10 anni dopo la morte di Natalie, Lana ha ricevuto una telefonata all'improvviso da Dennis Davern, lo skipper dello yacht. «Non ho detto tutto ai poliziotti», ha detto tra le lacrime.

Robert Wagner e Natalie Wood sullo yatch

Nel 2011 il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles ha riaperto il caso dopo che nel suo libro del 2009, "Arrivederci Natalie, addio splendore", Davern ha rivelato di aver sentito la coppia sposata litigare prima della scomparsa di Natalie. Quell'anno, il medico legale cambiò la causa della morte in "annegamento e altri fattori indeterminati" dopo aver rivalutato i dettagli del caso, incluso il fatto che il corpo di Natalie sembrava avere lividi freschi quando fu inizialmente trovato. La polizia ha riclassificato il caso come "sospetto" e, nel 2018, ha nominato Wagner, ora 91enne, una "persona di interesse". Il caso resta aperto.

