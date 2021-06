28 giu 2021 18:40

COME E' MORTO JOHN MCAFEE? L'HANNO SUICIDATO? - NELLE SUE TASCHE SAREBBE STATO TROVATO UN BIGLIETTO... - SECONDO LA MOGLIE, IL MILIARDARIO NON SI SAREBBE SUICIDATO: "POCHE ORE PRIMA DELLA SUA MORTE, MI HA DETTO AL TELEFONO: "TI AMO, TI CHIAMO STASERA". QUESTE NON SONO LE PAROLE DI UN UOMO CHE VUOLE UCCIDERSI" - E' IN CORSO L'AUTOPSIA SUL CORPO DELL'UOMO E...