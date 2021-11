11 nov 2021 08:53

COME E' MORTO IL PICCOLO GIOELE? - IL GIP CHIEDE L'ARCHIVIAZIONE DELL'INCHIESTA SULLA MORTE DI VIVIANA PARISI E DI SUO FIGLIO: "LA MORTE PER SUICIDIO DELLA DONNA, COME CONSEGUENZA DEL LANCIO DAL TRALICCIO, È L'UNICA COMPATIBILE CON I RISULTATI DELLE INDAGINI" - IL GIUDICE HA SOTTOLINEATO "L'ONESTÀ INTELLETTUALE" DEI PM NEL RICONOSCERE DI "NON AVERE POTUTO DARE RISPOSTE CERTE SULLE CAUSE DELLA MORTE" DEL BAMBINO CHE POTREBBE ANCHE ESSERE STATO UCCISO DALLA MADRE…