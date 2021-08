COME AFFRONTARE LA MENOPAUSA? BALLANDO! - SECONDO UNA RICERCA DELL'UNIVERSITA' DI SAO PAULO, PRATICARE CON REGOLARITA' LA DANZA PUO' GENERARE EFFETTI POSITIVI LEGATI NON SOLO AL CORPO, MA ANCHE ALL'AUTOSTIMA E ALLA FORMA FISICA - IN PARTICOLARE, RIUSCIREBBE A CONTRASTARE ALCUNI EFFETTI NEGATIVI COME L'AUMENTO DI PESO, DEI TRIGLICERIDI E DEL COLESTEROLO CATTIVO...

Barbara Carbone per “il Messaggero”

Danzare in menopausa

Il ballo è il miglior farmaco per il corpo e per l'anima. Fa bene ad ogni età. La danza scolpisce il fisico, migliora l'umore e rinforza il cuore. A rivelarlo un lavoro di ricerca, condotto dai ricercatori della Sao Paulo State University e pubblicato sulla rivista scientifica Menopause, secondo cui, praticare con regolarità la danza durante la menopausa (tre volte a settimana) può generare effetti positivi legati alla composizione corporea, ma anche all'autostima e alla forma fisica.

Danzare in menopausa 2

I ricercatori sono arrivati a dimostrare che lo sport può ridurre al minimo alcuni dei numerosi problemi di salute associati alla menopausa, un passaggio naturale e obbligato con cui ogni donna nella propria vita si trova a confrontarsi e che coincide con la fine del ciclo mestruale e della vita riproduttiva.

In particolare, danzare, riuscirebbe a contrastare alcuni effetti negativi della menopausa come l'aumento di peso, dei trigliceridi e del colesterolo cattivo riducendo così il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari.

Ballo Tatler 3

LA PSICHE Dopo gli anta tante ex sportive si impigriscono e abbandonano lo sport anche se è proprio la vita sedentaria che attenta alla salute e alla psiche femminile. Già perché, in menopausa, i cambiamenti non riguardano solo il corpo. Sbalzi d'umore, tristezza e depressione accompagnano di sovente questa delicata fase della vita. Numerose donne lamentano finanche una diminuzione dell'autostima.

Per affrontare la menopausa senza perdere il sorriso gli esperti consigliano di ballare. «Il 3° Presidente degli Stati Uniti, Thomas Jefferson diceva che bisogna fare due ore di attività fisica al giorno. Chi non trova il tempo di farlo si ritroverà a piangere almeno due ore al giorno per non averlo fatto spiega la ginecologa e sessuologa Alessandra Graziottin.

ballo twerk cerimonia australia

Studi accurati hanno dimostrato che il movimento è il più potente personal trainer del cervello oltre che del corpo e tra l'altro, cosa che in pochi sanno, riduce l'aggressività. Ogni giorno, preferibilmente la mattina, andrebbe praticata almeno mezz'ora di attività fisica, meglio se aerobica. La danza poi unisce al movimento anche la musica e la socialità quindi agisce sull'umore, fa tornare la voglia di vivere.

Inoltre ballare respirando bene abbassa il ritmo del cuore, la pressione e modula il respiro favorendo l'ossigenazione dei tessuti. Per potenziare i sistemi neurovegetativo, emotivo, cognitivo e motorio non è necessario andare in palestra. «Basta camminare, ma ogni giorno».

ballo ballo

LA SESSUOLOGA Per la sessuologa lo sport è al primo posto perché agisce sul profilo lipidico e l'idoneità funzionale delle donne ma anche sull'immagine di sé e l'autostima. Ma non solo, la pratica regolare della danza, ha effetti benefici sull'equilibrio, il controllo posturale, l'andatura, e le prestazioni fisiche complessive. La forza del ballo è un vero toccasana per le signore non più giovanissime secondo l'amato ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron.

«Che sia danza, salsa, merengue, bachata o tango argentino. Le donne in menopausa praticando una qualunque disciplina legata alla danza si sentono meglio e riescono a controllare gli sbalzi d'umore tipici dell'età. Oltre a ritrovare la forma fisica ritrovano il sorriso perché si divertono lavorando con la musica e in compagnia».

SERATA DI BALLO LISCIO