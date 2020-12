COME BRILLA LA STELLA PORCELLA DI LACEY STARR - UNA DONNA INGLESE CHE FINO AI 53 ANNI HA FATTO L’INSEGNANTE E POI HA SCOPERTO IL PORNO! - DOPO IL DIVORZIO, HA ORGANIZZATO PARTY SCAMBISTI E SI E’ ESIBITA IN CAM - FINO A QUANDO UN GRUPPO OLANDESE LE HA PROPOSTO IL SUO PRIMO FILM HARD - BARBARA COSTA: “TORNATA IN PATRIA, LACEY SI È LICENZIATA, BUTTANDOSI NEL PORNO. HA FONDATO LA SUA CASA DI PRODUZIONE, HA GIRATO CIRCA 600 PORNO, CON 1000 PARTNER, UOMINI E DONNE, DAI 19 AI 70 ANNI” - VIDEO + FOTO HOT

Barbara Costa per Dagospia

Io di menopausa so niente, non ho idea di cosa mi succederà, spero non mi venga la voce da maschio, però ci metterei la firma per viverla la metà della metà di come se la vive la signora Lacey Starr. Mrs. Lacey Starr è una donna inglese che il 1 gennaio 2021 compirà 61 anni e che fino ai 53 ha rigato dritto: nata a Cambridge, master in psicoterapia e in art therapy, un marito, 3 figli, 5 nipoti. Quasi 3 decenni passati a insegnare, e a seguire i suoi pazienti in ambulatorio. Tutto questo fino al 2013, quando si è ritrovata “beatamente… divorziata!”. Lacey tradiva il marito già da 8 anni, con uomini più giovani, coi quali faceva sesso di nascosto in hotel, in auto, sesso che “mi ha rigenerata: mi sono scoperta ancora desiderabile. Il sesso con i ragazzi ti dà fiducia”.

Liberatasi da un matrimonio sessualmente basico, noioso, Lacey si è regalata 2 vibratori cominciando a ogni giorno masturbarsi con loro e/o con video porno di cui ignorava l’esistenza. Tuttavia non è rimasta single per molto, fidanzandosi con un uomo che le ha fatto conoscere le gioie del sesso a tre, di gruppo, scambista. Sebbene Lacey, alla prima proposta di fare entrare qualcun altro nel loro letto, al nuovo fidanzato abbia risposto “con un pugno in faccia”, ha presto cambiato idea, rivelandosi pure bisessuale.

A 53 anni, Lacey ha capito che sesso e amore possono essere realtà distinte, e si è messa a organizzare feste scambiste a casa sua. In uno di questi affollati appuntamenti, Lacey ha fatto amicizia con una coppia che le ha proposto di esibirsi hot, nuda, in cam, e non nonostante l’età, ma "per" la sua età.

Lacey lo ha fatto, per gioco e, dopo una settimana di camming, le è arrivata una mail di uno studios porno olandese, che la invitava a girare per loro. Lacey ci ha pensato su 2 giorni, è volata in Olanda, si è ritrovata in una casa “dove tutti erano carini, gentili, mi hanno presentato il mio partner di scena, un ragazzo bellissimo e dotatissimo”. Lacey ha girato con lui “e questo stallone mi ha fatto godere, davanti, dietro, oralmente. Non mi ero mai sentita così libera, e così a mio agio. Lì l’unico problema era la lingua”, e va inteso come idioma!

Tornata in patria, Lacey si è licenziata in tronco, buttandosi nel porno “e non sono più tornata indietro”. Un po’ con incoscienza, molto in serietà e faccia tosta, in 7 anni Lacey si è conquistata un posto di prim’ordine nel porno inglese, e non ci pensa affatto a smettere: ha fondato "Lacey Starr Productions", che distribuisce i suoi lavori anche negli Stati Uniti, ha girato a oggi circa 600 porno “per 10000 orgasmi, con 1000 partner, uomini e donne, dai 19 ai 70 anni”, ci tiene a precisare.

Lacey gira, filma, produce, è un nome di punta di "TelevisionX", canale top del porno UK, e i suoi fan la adorano, la seguono sui social, anche se Instagram l’ha bannata 5 volte, e Twitter una. Al momento Lacey ha due profili twitter (vari sono quelli gestiti dai fan), ha intenzione di aprirne uno con relativo sito di "porn boobs", di porno incentrato sui seni, la parte del suo corpo che riscuote maggiore entusiasmo in chi la guarda e la sceglie per briosi onanismi. E infatti, zero scuse: Lacey Starr è tra le poche nel porno a mostrare – filtri a parte – fisicamente la sua vera età, è intatta chirurgicamente, i suoi seni non sono pompati, i suoi glutei sono mosci e cellulosi, e Lacey ce l’ha a morte con un sito che le ha "tagliato" le grinze su cosce e pancia.

Il figlio più piccolo di Lacey ha scoperto che la mamma aveva cambiato lavoro ritrovandosela sui siti porno di cui era (è?) utente; gli altri figli erano però già stati informati della novità. Lei dice che l’hanno presa bene. Ignoro se i suoi nipoti abbiano già l’età idonea per essere edotti sull’avere una nonna talmente speciale! Il porno fa emergere una attrazione per il "vecchio" che in verità c’è sempre stata: è nata con la nascita dell’umanità. I siti porno ne danno evidenza, e legittimazione. Inutile nascondersi: tra i fan di Lacey – e delle altre porno-nonne – ci puoi essere tu, io, c’è la gente comune.

Ci sono coloro che si scaricano "Dr. Lacey Sex Therapist" o "Granny Butt Fuck", per godere vedendola godere analmente sottomessa. Ci sono di sicuro tutti quegli uomini che via social le mandano le foto dei loro peni in erezione a omaggio del suo lavoro, e per chiederle giudizi della loro "prestanza". Giudizi che Lacey dà, lei che non si offende ad essere oggetto di sexting spinto, lei che però serve pareri spesso taglienti.

Tra chi spasima per lei c’è chi, pre-pandemia, riempiva i form di casting su Laceystarr.com: "Fuck-a-Fan" è una sezione lanciata da Lacey per trovare fan da far partecipare ai suoi video bukkake e di gang-bang (sì, li fa, non c’è porno-pratica che Lacey disdegni!).

La signora Lacey Starr non è un fake, non si vergogna di com’è e di quello che fa, ne è orgogliosa e si bea se la chiami nonna, anche se lei ama definirsi “una ragazza matura”: su di lei puoi dire tutto, sapere tutto, tranne quanto pesa – informazione top secret! – lei che per prima ammette che “non è così che dovrei comportarmi stando vicino alla pensione, però mi sto divertendo così tanto che la pensione può attendere!”. Lacey ha un solo, grande rimpianto: “Avere iniziato col porno a 53 anni, e non a 23. Quanto tempo e quanti orgasmi mi sono persa?”.

