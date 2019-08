30 ago 2019 10:55

COME ERAVAMO – DUE PALEOANTROPOLOGI ITALIANI HANNO RICOSTRUITO IN 3D IL VOLTO DEL PROZIO DI LUCY, LA “BISNONNA DELL’UOMO”: L’OMINIDE VIVEVA 3,8 MILIONI DI ANNI FA IN AFRICA E IL SUO CRANIO, RITROVATO QUASI COMPLETO IN ETIOPIA, PRESENTA TRATTI ARCAICI CHE CONVIVONO CON CARATTERISTICHE DI ESEMPLARI MENO DATATI – CI COSTRINGE A RIVEDERE LE CONOSCENZE SUI NOSTRI PROGENITORI VISTO CHE… (VIDEO)