4 apr 2022 11:35

COME FA UNA BIMBA A RESISTERE DI NOTTE NEL BOSCO SOTTO ZERO? - STORIACCIA A LIETO FINE IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO, DOVE UNA PICCOLA DI 5 ANNI È FUGGITA DI CASA SABATO SERA DOPO ESSERE STATA RIMPROVERATA DALLA MADRE: L'HANNO RITROVATA A MEZZOGIORNO DI DOMENICA, INFREDDOLITA MA VIVA - PER LA NONNA QUALCOSA NON TORNA: "CON QUESTO GELO NON POTEVA SOPRAVVIVERE E POI IERI NOTTE ERANO TUTTI INTORNO ALLA CASA A CERCARLA CON LE TORCE, MA NESSUNO L'HA VISTA. SECONDO ME QUALCUNO…"