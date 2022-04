COME FANNO LE PORNODIVE A LAVORARE NEI GIORNI DEL CICLO? SI DANNO MALATE? SI PRENDONO GIORNI DI FERIE PAGATE? COME LO NASCONDONO? LO SVELA BARBARA COSTA: “UNA PORNOSTAR NON HA FERIE PAGATE NÉ MALATTIA, È UN LAVORATORE AUTONOMO VIEPPIÙ A PARTITA IVA CHE SE STA MALE NON LAVORA E NON GUADAGNA, E IN FERIE CI VA SE E QUANDO VUOLE LEI, E SE LE PAGA LEI. NEL MONDO DEL PORNO IL CICLO MESTRUALE NON È UN TABÙ E QUINDI…”

mestruazioni porno 1

Barbara Costa per Dagospia

La pornostar Kristina Rose ha questo problema: lei ha un ciclo mestruale che le dura 10 giorni! Se ci aggiungi una sindrome pre mestruale di 7 giorni, per lei i giorni di "tregua" al mese sono 13. Soltanto! Se ciò lo rapporti al suo lavoro basato sull’impiego della vagina in rapporti sessuali all sex multipli e sostenuti, si capisce che la sua non è una situazione semplice. Kristina la prende con spirito, ora che ha ripreso la pillola, mestruo-regolarizzandosi, e però è lecito domandarselo: come fanno le pornostar quando hanno il ciclo? Pornano lo stesso? Fanno solo anale? Si danno malate? Si prendono giorni di ferie pagate? Come lo nascondono?

stoya 5

Una pornostar non ha ferie pagate né malattia, è un lavoratore autonomo vieppiù a partita IVA che se sta male non lavora e non guadagna, e in ferie ci va se e quando vuole lei, e se le paga lei. Nel mondo del porno il ciclo mestruale non è un tabù, e ci sono porno, amatoriali e no, girati con protagoniste le mestruazioni e sono i porno destinati ai feticisti del genere, che esistono e si chiamano menofili, e sono coloro che alla vista del sangue ma di più del mestruo gli viene duro e vanno in estasi, e se non hanno al loro fianco una compagna che gioiosa li asseconda con vigore quando è mestruata, si vivono il loro feticismo masturbandosi gli assorbenti ma pure vedendo porno con sessi mestruati.

mestruazioni porno

Le attrici porno in genere sono solite assumere la pillola anticoncezionale che le libera dal rischio di gravidanze e gli regola il ciclo in modo che possano programmare le riprese senza sgradite sorprese. Ci sono anche attrici che assumono anticoncezionali che azzerano del tutto il ciclo.

Ogni corpo risponde a suo modo e ognuna decide per sé, e le attrici che sono in sospensione di pillola o sono donne a cui la pillola non è consigliata, o donne con ciclo irregolare, o… in definitiva, se un’attrice deve girare ma scopre un "imprevisto" tra le gambe, è raro che a causa del ciclo spostino le riprese (gli studios ci perdono soldi), ancor più raro che venga sostituita (se per quel porno hanno chiamato te, vogliono te, e non un’altra e comunque, se ti sostituiscono, non ti pagano).

mestruazioni porno 2

Quindi alle attrici porno con ciclo restano due opzioni: o il regista accetta di mutare la scena in un anale, che col ciclo si può girare, lo fanno sparire l’assorbente interno e specifiche angolazioni di riprese e tagli di regia e in sede di montaggio, oppure si fa quello che finora poche pornostar hanno svelato, soprattutto due, Jessica Drake e la (ex) collega Stoya: una pornostar gira porno pure mentre ha il ciclo e vi fa penetrazioni vaginali con l’uso di una… spugna di mare!

È la spugna di mare una spugna di medie dimensioni che si applica nella vagina, posizionata bene in fondo, e sterilizzata e bagnata e strizzata. Questa spugna di mare va inserita in una vagina svuotata del mestruo già depositato e vagina sottoposta a lavanda, e a tamponature a freddo.

mestruazioni porno 3

In una vagina in tal modo preparata una pornostar con mestruazioni pone una spugna di mare ed è pronta per il set, e lì attori e regista accortamente informati della presenza di ciclo si accingono a girare la scena come da copione, non di corsa ma senza perder tempo, perché la spugna ha capacità di assorbenza limitate. In particolare l’attore – che non si schifa delle mestruazioni, non può farlo, non ne ha ragione né motivo, ché per un lui è prassi, è contesto lavorativo – deve stare col pene pronto e in tiro e portare a compimento una o più penetrazioni di cui tu, spettatore, rimani all’oscuro sia della presenza della spugna come pure di possibili macchie di sangue su pene e ovunque poi cancellate nel montaggio.

mestruazioni porno 6

Finita la scena, l’attrice con mestruazioni se ne torna in bagno a disinserire la spugna, operazione un po’ complicata che si risolve nel modo più felice in doccia o sul water alzando e bene in alto una gamba e tramite maestria e confidenza che le dita a rimuovere la spugna sporca dalla vagina con abitudine e abile esercizio si sono dotate.

