25 ago 2024 09:00

COME FANNO QUEGLI STRACCIACULI DEGLI IRANIANI AD AVERE SOLDI IN QUANTITÀ PER ARMARSI E FORAGGIARE I TERRORISTI DI HAMAS, HEZBOLLAH, HOUTHI? – IL REGIME DI TEHERAN, NONOSTANTE LE SANZIONI, INVESTE TRA I 10-20 MILIARDI DI DOLLARI L’ANNO IN DIFESA, FRA FONDI UFFICIALI E IN NERO. UN BUDGET ALIMENTATO DA CONTRABBANDO, CRIPTOVALUTE E, SOPRATTUTTO, DALLO SMERCIO DEL CAPTAGON, CONOSCIUTO COME LA “DROGA DELLA JIHAD”. NEL SOLO 2016, I PASDARAN HANNO ALIMENTATO IL COSIDDETTO ASSE DELLA RESISTENZA CON 60 MILIARDI DI DOLLARI...