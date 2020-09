COME FANNO GLI SCAMBISTI A RISPETTARE LE DISTANZE? NON LO FANNO. E INFATTI ARRIVANO I VIGILI URBANI! – SESSANTA PERSONE VENGONO BECCATE AD ASSEMBRARSI IN UNO STORICO LOCALE A TESTACCIO: MULTA AI TITOLARI E SIGILLI PER TRE GIORNI AL CIRCOLO PRIVATO. LA SERATA HOT ERA STATA PUBBLICIZZATA ONLINE E COSTAVA CENTO EURO PER GLI UOMINI SOLI, QUARANTA PER LE COPPIE E DIECI PER LE DONNE NON ACCOMPAGNATE...

club prive scambisti

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Cento euro più consumazione per gli uomini soli, quaranta per le coppie, con due cocktail compresi nel prezzo, dieci per le donne non accompagnate. Il listino era chiaro, come anche la differenza da pagare per poter utilizzare una piscina con idromassaggio (con accesso libero) oppure assistere da una vetrata agli incontri sessuali che avvenivano in una stanza.

club scambisti al croydon hall hotel 3

Tutto consentito, senza sfruttamento della prostituzione, tranne qualche piccolo particolare: le autorizzazioni alla somministrazione di alcolici e ai balli scatenati in pista, ma soprattutto il rispetto delle norme anti-contagio.

Un controsenso, si dirà, per un locale di scambisti, in questo caso nel cuore di Monte Testaccio, famoso fra gli appassionati di questa pratica, che per sabato sera aveva organizzato una serata molto hot pubblicizzata sulle chat in internet.

Non per tutti, quindi, e comunque all’insegna della libertà, visto che di vietato non c’è nulla. Peccato però che anche i vigili urbani si siano collegati a questa pagina scoprendo orari e indirizzo, tanto che - immaginando che in questo periodo fosse complicato il rispetto delle disposizioni sanitarie in un luogo come quello - si sono presentati proprio nel bel mezzo della serata, sorprendendo una sessantina di persone che erano a distanza ravvicinata (eufemismo), chi nel salone, chi al bar, chi nelle camere a luci rosse.

flirt club scambista a roma 3

Chi vestito e chi no. E se per conviventi, mariti e mogli, e fidanzati, non è scattata alcuna contestazione sull’utilizzo delle mascherine, che comunque non c’erano, visto che non è previsto, quando si sono trovati davanti allo scambio di partner invece la multa è stata inevitabile. Come la chiusura per tre giorni del locale, un circolo privato.

scambisti 1

«E adesso dove possiamo finire la serata?», ha chiesto più di qualcuno, invitato a rivestirsi dagli agenti che hanno sanzionato i titolari dell’attività anche per alcune irregolarità amministrative (il ballo e gli alcolici senza permessi, appunto).

cartelloni misteriosi cercasi scambisti

Fra i clienti qualcuno ha borbottato, altri hanno tirato in ballo ordinanze precedenti, ma per la maggior parte ha prevalso il desiderio di uscire al più presto per non essere identificati e magari avere problemi a casa. D’altronde prima o poi sarebbe dovuta accadere una cosa del genere in un tipo di locale dove il distanziamento - anche più che in discoteca - è impossibile. Non è escluso che ora la polizia municipale organizzi analoghi servizi di vigilanza.

scambisti 7

Intanto sempre sabato notte ha multato quattro persone nel centro storico che si rifiutavano di indossare le mascherine in luoghi particolarmente affollati, mentre piazza Trilussa e piazza Bologna sono state nuovamente transennate a tempo perché si erano formati assembramenti. Rispetto ai fine settimana di agosto, quest’ultimo di fine mese ha riproposto scene da giugno, con il ritorno in massa delle comitive di giovani.

scambisti

Da qui la preoccupazione per far rispettare le regole anti-Covid, con qualche problema. Come è successo alla stazione Termini nel pomeriggio di sabato dove un pregiudicato cagliaritano di 44 anni ha divelto le paline per il distanziamento nella fermata della metro A, picchiando un vigilate (5 giorni di prognosi). È stato arrestato dalla polizia. Chiusi altri due locali al Tuscolano, e un chiosco al Gianicolo, 500 multe per infrazioni al Codice della strada, la metà per violazione dei limiti di velocità.

scambisti 5 SCAMBISTI 1 una serata all xtasia SCAMBISTI flirt club scambista a roma 12 flirt club scambista a roma 2 flirt club scambista a roma 8 la coppia di scambisti 3 flirt club scambista a roma 4 feste fetish xtasia 2 scambisti